- Ослепительная и приземленная династия Виттельсбахов

"Более чем 800-летняя связь семьи с землей Баварии действительно формально прекратилась с концом монархии в 1918 году, но взаимная связь, уважение и привязанность не иссякли", - пишет герцог Франц Баварский.

На самом деле, трудно найти страну, которая существовала как свободное государство и республика более века и так тесно связана со своей королевской традицией, как эта. В Баварии даже есть левые автономисты, которые называют себя "королевско-баварскими антифашистами" по убеждению.

Некоторые Виттельсбахи стали культурно значимыми

Ни одна европейская династия не так тесно связана со своей землей, как Виттельсбахи. Они правили Баварией без перерыва как герцоги, курфюрсты и короли с 1180 года. В течение 600 лет они также правили Пфальцем. На протяжении веков появились разные линии, и в течение долгого времени Бавария сама была разделена. Когда баварская линия прервалась в 1777 году, пфальцский кузен продолжил её.

Некоторые Виттельсбахи, в частности король Людвиг II и его кузен Сиси, который later стал императором Австрии, оставили свой след в международной поп-культуре.

Дом Виттельсбахов, с его 800-летним правлением в Баварии, продолжает сохранять значительное культурное влияние, как показывают популярность фигур, таких как король Людвиг II и императрица Елизавета (Сиси). Интересно, что некоторые современные политические группы в Баварии, такие как "королевско-баварские антифашисты", черпают вдохновение из этого аристократического рода.

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