Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДом дворянства

Ослепительная и приземленная династия Виттельсбахов

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- Ослепительная и приземленная династия Виттельсбахов

"Более чем 800-летняя связь семьи с землей Баварии действительно формально прекратилась с концом монархии в 1918 году, но взаимная связь, уважение и привязанность не иссякли", - пишет герцог Франц Баварский.

На самом деле, трудно найти страну, которая существовала как свободное государство и республика более века и так тесно связана со своей королевской традицией, как эта. В Баварии даже есть левые автономисты, которые называют себя "королевско-баварскими антифашистами" по убеждению.

Некоторые Виттельсбахи стали культурно значимыми

Ни одна европейская династия не так тесно связана со своей землей, как Виттельсбахи. Они правили Баварией без перерыва как герцоги, курфюрсты и короли с 1180 года. В течение 600 лет они также правили Пфальцем. На протяжении веков появились разные линии, и в течение долгого времени Бавария сама была разделена. Когда баварская линия прервалась в 1777 году, пфальцский кузен продолжил её.

Некоторые Виттельсбахи, в частности король Людвиг II и его кузен Сиси, который later стал императором Австрии, оставили свой след в международной поп-культуре.

Дом Виттельсбахов, с его 800-летним правлением в Баварии, продолжает сохранять значительное культурное влияние, как показывают популярность фигур, таких как король Людвиг II и императрица Елизавета (Сиси). Интересно, что некоторые современные политические группы в Баварии, такие как "королевско-баварские антифашисты", черпают вдохновение из этого аристократического рода.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный как Чендлер из 'Друзей': Мэтью Перри (Архивное фото)
Общество

Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Звезда комедии "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем джакузи в 2023 году с высоким уровнем анестетика в крови. Расследование вывело на врачей и "Кетан inflicted Queen."

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ян Кёппен и Соня Цьетлоу комментируют деятельность участников джунглей в ЮАР.
Общество

Ты не давно умер?

Некоторые бывшие участники возвращаются из-за юбилея, обеспечивая стремительное наращивание числа участников; один участник выделяется среди остальных.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Все легенды нашего дождливого леса голодают и ждут дегустацию вкусной еды.
Общество

Яростное открытие между шуткой и безумием

Яростное открытие между шуткой и безумием Перевод: Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"! Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Общество

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри. Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс. После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно