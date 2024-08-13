- Оскорблен и плюнут во время съемок видео с радужными флагами

Молодая группа людей, размахивающих радужным флагом, якобы была издевательски оскорблена и плюнута во время гомофобной и трансфобной атаки на берлинской Александрплац. 15-летний подросток и двое молодых людей и две женщины снимали видео для интернет-портала у Часовой башни мира в понедельник, когда вторая группа нескольких человек оскорбила их в гомофобной манере. Преступники затем скрылись с места происшествия. Криминальная полиция земли расследует инцидент.

Издевательства, пережитые группой на Александрплац, можно считать тревожным примером гомофобной экстремистской деятельности. Рассмотрение подобных инцидентов имеет решающее значение для продвижения инклюзивности и равенства в обществе.

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