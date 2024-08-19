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Федеральные земли ГерманииНовостиБонн

Осколки утонувшего грузового корабля "Верти" на дне океана.

Обломки грузового судна 'Веррити', которое затонуло в результате столкновения в немецком Б westlichen Gerry, могут быть подняты в ближайшее время. Однако поднять его целиком вряд ли возможно.

 and  Ann Bradley
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Под днищем этого барка, корабль 'Вера' покоится на глубинах Северного моря.
Под днищем этого барка, корабль 'Вера' покоится на глубинах Северного моря.

- Осколки утонувшего грузового корабля "Верти" на дне океана.

Фрегат "Верасити", потерпевший крушение в Северном море у Гельголанда после столкновения с другим судном, был успешно разрезан цепями. Эта операция была проведена, едва касаясь дна океана, и заняла девять часов, как сообщается в отчетах из Боннского управления водными путями и судоходством. Следующий этап включает поднятие обеих половин обломков из воды, и, по прогнозам, это должно быть завершено к концу августа.

Размещение сцены

Сначала неподвижная баржа была установлена прямо над обломками. Перед резкой подводное судно было маневрировано, чтобы установить цепи для подъема и цепь для резки снизу. К воскресенью "Верасити" был разрезан повторяющимися пилящими движениями, примерно в 4 метрах над дном океана.

Трагедия октября – страх перед пятью жизнями, унесенными

В октябре 2023 года "Верасити" и грузовое судно "Полесье" столкнулись юго-западнее Гельголанда. 91-метровый "Верасити", плавающий под британским флагом, затонул, оставив экспертов считать, что в этом несчастном случае погибли пять жизней. Капитан был найден мертвым, а четверо моряков все еще считаются пропавшими без вести. Однако двое моряков чудом спаслись.

Так как обломки находятся в немецком заливе, они представляют серьезную угрозу для навигации.

Операция по спасению и перспективы на будущее

Во время операции по спасению была извлечена значительная часть из 187 стальных катушек, которые судно перевозило во время аварии. Ранее опасные вещества уже были удалены из танков судна, которые находятся на глубине примерно 37 метров.

План на будущее зависит от погоды

После стабилизации погодных условий на место происшествия будет доставлен мощный кран, который будет использоваться для поднятия обеих половин обломков из воды. "Верасити" по-прежнему теоретически предназначен для утилизации в Нидерландах.

Работающие на операции по спасению водолазы базировались в Бонне, координируя свои усилия оттуда. После успешного разреза грузового судна "Верасити" следующий шаг будет заключаться в перемещении операции в ближайшие порты Бонна для дальнейшей разборки.

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