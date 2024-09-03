Осень начнет на выходных или тепло будет продолжаться?

Сейчас прогнозы погоды показывают некоторую нестабильность в своих предсказаниях. Сперва казалось, что начиная с четверга мы можем наблюдать существенное понижение температуры, что позволит насладиться ранней осенью к выходным. Однако недавняя оценка погодной ситуации привела к другому выводу.

Почему произошли изменения?

В настоящее время есть проблема с возможным падением холодного воздуха над Шотландией. Это высоко расположенная система низкого давления, которая значительно влияет на наши температурные паттерны и будущую траекторию.

Что это значит?

Движение системы высокого давления в ближайшие дни определит, будем ли мы испытывать раннюю осень к выходным или продолжим наслаждаться теплой или жаркой погодой позднего лета. Это развитие, несомненно, интригует и потенциально может оказать существенное влияние, учитывая нынешний интенсивный тепловой стресс. Охлаждение было бы несомненно приветствоваемо многими и также облегчило бы другие заботы, которые более актуальны в теплую погоду.

Какие это заботы?

Последствия продолжающейся засухи на востоке заслуживают внимания. К середине недели в некоторых восточных районах, таких как те, что за Эльбой, будет достигнута самая высокая степень опасности лесных пожаров 5. Даже небольшая искра или открытый огонь могут причинить значительный ущерб. С другой стороны, остальная часть страны по-прежнему будет затронута смесью влажного и жаркого воздуха, с некоторыми регионами, испытывающими сильные дожди, как это произошло в понедельник, когда некоторые грозы принесли от 20 до 40 литров осадков на квадратный метр, что привело к наводнениям.

Как будут развиваться грозы?

Грозы сначала ослабнут в ночь с вторника на среду, но затем их заменят более сильные грозы с юго-запада. Температуры останутся теплыми или тропическими, с минимальными температурами от 13 до 21 градуса по Цельсию.

А что будет в среду?

Грозы расширятся еще больше, достигнув линии между Альпами - Рудными горами и Шлезвиг-Гольштейном к вечеру и ночи. В этих районах существует риск сильной погоды из-за сильного дождя, града и сильного ветра. Осадки в этих районах могут достичь до 40-80 литров на квадратный метр в короткий период, что эквивалентно месячной норме осадков в некоторых местах. В то же время на востоке будет сухо и очень жарко.

Какие температуры мы можем ожидать?

После начальных температур около 30 градусов в начале недели центр жары сместится на восток в среду и четверг. Пик придется на среду, когда местные температуры могут достичь до 35 градусов.

Это рекордные температуры?

Хотя маловероятно, что будет побит абсолютный рекорд (36,5 градуса, зафиксированный в сентябре 1911 года на обсерватории в Йене), это все равно исключительное событие, которое может побить рекорды отдельных станций. Это ставит нас в диапазон самых высоких сентябрьских температур за 70 лет.

Что говорят прогнозы после?

Грозы, как ожидается, переместятся на юго-запад в четверг и пятницу. Остальная часть страны затем насладится обильным солнцем и в основном сухой летней погодой с комфортными температурами около 24 градусов на западе и до 32 градусов на востоке.

А что насчет выходных?

Ситуация очень неопределенная. Сценарии ранней осени все еще не исключены. Однако большинство прогнозов склоняются к летним сценариям. Если это произойдет, нас ждет приятная или солнечная погода с изолированными грозовыми разрядами - предпочтительно на западе. Температуры будут колебаться от 24 до 31 градуса.

Неопределенность в прогнозах погоды в основном связана с возможным падением холодного воздуха над Шотландией. Эта высоко расположенная система низкого давления может существенно повлиять на наши температурные паттерны и решить, будем ли мы испытывать раннюю осень или продолжим с теплыми летними температурами на выходных.

Учитывая продолжающуюся засуху на востоке, даже небольшая искра или открытый огонь могут причинить значительный ущерб, так как к середине недели в некоторых восточных районах будет достигнута самая высокая степень опасности лесных пожаров 5.

Читайте также: