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Осень начнет на выходных или тепло будет продолжаться?

Интенсивная жара и риск лесных пожаров

 and  Melissa Williams
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Первая неделя сентября характеризуется экстремальной жарой, что является пиковым показателем за...
Первая неделя сентября характеризуется экстремальной жарой, что является пиковым показателем за последние семь десятилетий.

Осень начнет на выходных или тепло будет продолжаться?

Сейчас прогнозы погоды показывают некоторую нестабильность в своих предсказаниях. Сперва казалось, что начиная с четверга мы можем наблюдать существенное понижение температуры, что позволит насладиться ранней осенью к выходным. Однако недавняя оценка погодной ситуации привела к другому выводу.

Почему произошли изменения?

В настоящее время есть проблема с возможным падением холодного воздуха над Шотландией. Это высоко расположенная система низкого давления, которая значительно влияет на наши температурные паттерны и будущую траекторию.

Что это значит?

Движение системы высокого давления в ближайшие дни определит, будем ли мы испытывать раннюю осень к выходным или продолжим наслаждаться теплой или жаркой погодой позднего лета. Это развитие, несомненно, интригует и потенциально может оказать существенное влияние, учитывая нынешний интенсивный тепловой стресс. Охлаждение было бы несомненно приветствоваемо многими и также облегчило бы другие заботы, которые более актуальны в теплую погоду.

Какие это заботы?

Последствия продолжающейся засухи на востоке заслуживают внимания. К середине недели в некоторых восточных районах, таких как те, что за Эльбой, будет достигнута самая высокая степень опасности лесных пожаров 5. Даже небольшая искра или открытый огонь могут причинить значительный ущерб. С другой стороны, остальная часть страны по-прежнему будет затронута смесью влажного и жаркого воздуха, с некоторыми регионами, испытывающими сильные дожди, как это произошло в понедельник, когда некоторые грозы принесли от 20 до 40 литров осадков на квадратный метр, что привело к наводнениям.

Как будут развиваться грозы?

Грозы сначала ослабнут в ночь с вторника на среду, но затем их заменят более сильные грозы с юго-запада. Температуры останутся теплыми или тропическими, с минимальными температурами от 13 до 21 градуса по Цельсию.

А что будет в среду?

Грозы расширятся еще больше, достигнув линии между Альпами - Рудными горами и Шлезвиг-Гольштейном к вечеру и ночи. В этих районах существует риск сильной погоды из-за сильного дождя, града и сильного ветра. Осадки в этих районах могут достичь до 40-80 литров на квадратный метр в короткий период, что эквивалентно месячной норме осадков в некоторых местах. В то же время на востоке будет сухо и очень жарко.

Какие температуры мы можем ожидать?

После начальных температур около 30 градусов в начале недели центр жары сместится на восток в среду и четверг. Пик придется на среду, когда местные температуры могут достичь до 35 градусов.

Это рекордные температуры?

Хотя маловероятно, что будет побит абсолютный рекорд (36,5 градуса, зафиксированный в сентябре 1911 года на обсерватории в Йене), это все равно исключительное событие, которое может побить рекорды отдельных станций. Это ставит нас в диапазон самых высоких сентябрьских температур за 70 лет.

Что говорят прогнозы после?

Грозы, как ожидается, переместятся на юго-запад в четверг и пятницу. Остальная часть страны затем насладится обильным солнцем и в основном сухой летней погодой с комфортными температурами около 24 градусов на западе и до 32 градусов на востоке.

А что насчет выходных?

Ситуация очень неопределенная. Сценарии ранней осени все еще не исключены. Однако большинство прогнозов склоняются к летним сценариям. Если это произойдет, нас ждет приятная или солнечная погода с изолированными грозовыми разрядами - предпочтительно на западе. Температуры будут колебаться от 24 до 31 градуса.

Неопределенность в прогнозах погоды в основном связана с возможным падением холодного воздуха над Шотландией. Эта высоко расположенная система низкого давления может существенно повлиять на наши температурные паттерны и решить, будем ли мы испытывать раннюю осень или продолжим с теплыми летними температурами на выходных.

Учитывая продолжающуюся засуху на востоке, даже небольшая искра или открытый огонь могут причинить значительный ущерб, так как к середине недели в некоторых восточных районах будет достигнута самая высокая степень опасности лесных пожаров 5.

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