Ошибочное представление о балансе в первый день осени во время осеннего равноденствия

В это воскресенье наступает второй и последний в 2024 году равноденствие. Если вы живете в Северном полушарии, то знаете его как осеннее равноденствие (или равноденствие осени). С другой стороны, жители южнее экватора воспринимают это равноденствие как знак весны**.

Местонахождение на Земле существенно влияет на местное время и даже дату, когда вы испытываете осеннее равноденствие. Большинство населения мира будет наблюдать его в этом году 22 сентября, в воскресенье, в 12:44 UTC (Всемирное координированное время).

Жители возле экватора почти не заметят никаких изменений, с примерно 12-часовыми днями и ночами в течение всего года. Однако те, кто живет близко к полюсам, например, в Аляске, Канаде и Скандинавии, наблюдают драматическое изменение соотношения дня и ночи каждый год. Они испытывают продолжительные темные зимы, сменяющиеся полуночным солнцем во время летнего солнцестояния, когда ночь почти не наступает.

Во время равноденствия все, от полюса до полюса, могут насладиться равным делением дня и ночи. К сожалению, это не так идеально "равно", как может показаться.

Причина, по которой не получается точно 12 часов дня во время равноденствия, объясняется ниже.

Вот ответы на вопросы, связанные с осенним равноденствием:

Откуда происходит термин 'равноденствие'?

Согласно файлу быстрых фактов CNN, термин равноденствие происходит от латинского слова equinoxium, что означает "равенство дня и ночи".

Когда точно происходит осеннее равноденствие?

Равноденствие произойдет в 12:44 UTC в воскресенье, 22 сентября.

Для городов, таких как Монреаль и Ричмонд, Виргиния, это время соответствует 8:43 утра по местному времени. В Сент-Луисе это происходит в 7:43 утра, а в Мехико-Сити - в 6:43 утра. Путешествие на запад продолжается с 5:43 утра в Сиэтле.

Путешествуя в противоположном направлении через Атлантический океан, жители Амстердама и Сплита, Хорватия, официально признают это событие в 14:43 в воскресенье. Дубай отмечает точное мгновение в 16:43.

Жители Гонконга наблюдают его в 20:43, а в Токио - в 21:43. Можно нажать здесь, чтобы ввести свой город.

Является ли осеннее равноденствие официальным первым днем осени?

Да. Осень официально начинается в день осеннего равноденствия.

Однако существуют два метода измерения сезонов: "астрономические сезоны" (которые следуют за прибытием равноденствий и солнцестояний) и "метеорологические сезоны".

Аллисон Чинчар, метеоролог CNN, объясняет различия:

"Астрономическая осень - это, по сути, период времени от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Эти даты могут варьироваться на один или два дня каждый год", - говорит она.

"Метеорологическая осень отличается... тем, что даты никогда не меняются и основаны на климатических сезонах, а не на положении Земли относительно Солнца. Это, возможно, сезоны, с которыми более знакомы люди", - говорит Чинчар.

Метеорологические сезоны определяются следующим образом: с 1 марта по 31 мая - весна; с 1 июня по 31 августа - лето; с 1 сентября по 30 ноября - осень; с 1 декабря по 28 февраля - зима.

"Из-за этого некоторые даты могут быть запутанными", - говорит Чинчар. "Например, 10 декабря большинство людей считают зимой, но если вы используете астрономический календарь, технически это все еще считается осенью, потому что это до зимнего солнцестояния".

Она заявила, что "метеорологи и климатологи предпочитают использовать ‘метеорологический календарь’, потому что не только даты не меняются - это легко запомнить, но и потому, что он больше соответствует тому, что люди считают традиционными сезонами".

Почему происходит осеннее равноденствие?

Земля вращается вдоль воображаемой линии от Северного полюса к Южному полюсу, называемой осью. Это вращение вызывает день и ночь.

Однако ось наклонена под углом 23,5 градуса, как объясняет NASA. Этот наклон позиционирует одну полушарию планеты так, чтобы она получала больше солнечного света, чем другая, в течение половины орбиты вокруг Солнца. Это неравенство солнечного света вызывает сезоны.

Эффект наиболее выражен в конце июня и конце декабря. Это солнцестояния, которые имеют наиболее крайние различия между днем и ночью, особенно на полюсах (отсюда и долгие светлые дни летом в местах, подобных Скандинавии).

С тех пор, как летнее солнцестояние в июне, дни стали постепенно короче в Северном полушарии, а ночи - длиннее в течение последних трех месяцев. Добро пожаловать на осеннее равноденствие!

Что поняли наши предки?

Задолго до эпохи часов, спутников и современной технологии наши древние предки имели глубокое понимание движения Солнца по небу - достаточное, чтобы построить массивные monuments и храмы, которые служили не только религиозным целям, но и гигантскими календарями для обозначения сезонов.

Вот несколько примечательных мест, связанных с равноденствием и ежегодным движением Солнца:

• Стоунхендж (Великобритания): Многие тайны окружают эти большие плиты, но мы знаем, что они идеально выровнены, чтобы отслеживать годовой ход Солнца.

• Мальтийские мегалитические храмы: Расположенные на средиземноморском острове, эти семь структур являются одними из самых ранних свободно стоящих каменных конструкций в мире, датирующихся 5000-6000 лет назад. В Хагар-Квим и Мнаджра полукруглые камеры расположены так, что солнце при восходе во время равноденствия заключено между камнями.

Чичен-Ица (полуостров Юкатан, Мексика): Знаменитая пирамида Чичен-Ицы, Эль Кастильо, во время равноденствий создает потрясающее зрелище. Построенная между 1050 и 1300 годами майя-tolтеками, эта пирамида была спроектирована так, чтобы бросать тень на северную балюстраду Эль Кастильо во время равноденствий. Появляется впечатление, что по ступеням ползет змея, а древний эффект усиливают вырезанные головы зверей у основания.

Джантар-Мантар (Нью-Дели, Индия): Несмотря на то, что они гораздо более позднего происхождения (1724 и 1730 годов), эти здания конца мусульманского периода служат астрономическими обсерваториями.

Какие существуют осенние равноденствия и традиции?

Во всем мире осеннее равноденствие проникло во многие общества и праздники.

В греческой мифологии осеннее равноденствие знаменует возвращение богини Персефоны в подземный мир на три месяца, где она воссоединяется со своим супругом Аидом.

Фестивали, связанные с урожаем в Великобритании, уходят корнями в древние языческие времена.

Китайцы и вьетнамцы по-прежнему празднуют Урожайный месяц (также известный как Средний осенний фестиваль). Улицы украшают фонари, люди выражают благодарность, любуются луной и поедают лунные пирожки - популярное блюдо Среднего осеннего фестиваля. Этот фестиваль празднуется в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю, который в этом году выпал на 17 сентября.

В Японии День осеннего равноденствия - национальный праздник. В японском языке он известен как Шубу-но-Хи (秋分の日), как сообщает Coto Japanese Academy. Происхождение праздника можно проследить до синтоизма и буддизма.

Почему равноденствие не идеально равное?

К удивлению, во время равноденствия есть немного больше света, чем темноты, в зависимости от местоположения на Земле. Что вызывает это несоответствие?

Слегка неравные часы дня и ночи обусловлены сложным методом измерения рассвета и преломлением солнечного света в нашей атмосфере.

Это изгибание лучей света заставляет солнце казаться над горизонтом даже тогда, когда его фактическое положение находится ниже горизонта. День длиннее в высоких широтах, потому что солнцу требуется больше времени, чтобы взойти и зайти, по мере приближения к полюсам.

В результате продолжительность дня в день осеннего равноденствия будет слегка различаться в зависимости от местоположения. Вот примерные оценки:

• У экватора: Примерно 12 часов и 6 минут (Кито, Эквадор)

• При 30 градусах широты: Примерно 12 часов и 8 минут (Каир, Египет)

• При 60 градусах широты: Примерно 12 часов и 14 минут (Хельсинки, Финляндия)

Разделение дня и ночи действительно равное только через несколько дней после официального равноденствия. Это явление называется эквилюкс. Когда происходит эквилюкс для вас, зависит от вашей широты, согласно timeanddate.com. Чем ближе вы к экватору, тем позже дата осеннего эквилюкса.

На самом экваторе событие эквилюкса никогда не происходит из-за атмосферного преломления солнечного света, которое всегда приводит к небольшому избытку света над темнотой.

Осеннее равноденствие, также известное как осеннее равноденствие, является важным событием для людей, живущих в Северном полушарии, знаменуя начало осени. Это событие дает возможность всем вокруг мира испытать разделение дня и ночи 12/12.

Планирование поездки в это время может быть отличным способом увидеть различные годовые изменения соотношения дня и ночи в разных местах. Например, люди, живущие близко к полюсам, такие как Аляска, Канада и Скандинавия, испытывают резкий контраст между продолжительными зимами и солнцестоянием летнего солнцестояния, когда ночь почти не наступает.

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