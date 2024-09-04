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Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь под домашним арестом, продолжает создавать волну, появившись в "Танцах со звездами", американской версии "Пусть танцуют все".

Будет ли она танцевать под "Рок в тюрьме"? Несмотря на криминальное прошлое, Анна Сорокина участвует в "Танцах со звездами". Ей разрешили принять участие в 33-м сезоне шоу, но она все еще находится под домашним арестом и должна оставаться в пределах городских границ Нью-Йорка.

Проблема в том, что "Танцы со звездами" снимаются в Лос-Анджелесе, на другом конце страны. Представитель Сорокиной подтвердил, что ее электронный браслет позволяет ей двигаться только в радиусе 70 миль от ее квартиры в Нью-Йорке. Разница в расстоянии около 2800 миль делает длительный танец маловероятным.

Подробности того, как Сорокина сможет участвовать в шоу, не нарушая домашний арест, неясны. Чтобы предотвратить ее тайное бегство в другую страну, она будет вынуждена носить электронный браслет во время выступлений. Даже во время представления участников она будет в блестящем платье и браслете.

Сорокина была арестована в 2017 году и приговорена к минимум четырем годам тюрьмы в 2019 году за мошенничество с людьми из высшего общества Манхэттена на сумму более $200,000. Ее преступления получили широкую общественную известность благодаря сериалу Netflix "Изобретая Анну", девятисерийному мини-сериалу, выпущенному в феврале 2022 года. Актриса Джулия Гарнер играет Анну Сорокину/Дельвея в производстве Netflix, которое основано на статье журналиста Джессики Пресслер "Как Анна Дельвей обманула людей из светского общества Нью-Йорка".

Несмотря на юридические ограничения, Анна Сорокина все еще находит способы привлечь внимание, такие как появление в "Танцах со звездами". Несмотря на то, что шоу снимается в Лос-Анджелесе, она каким-то образом участвует в нем, даже надевая электронный браслет во время представления участников на телепрограмме.

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