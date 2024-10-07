Ошибки Гарварда приводят к спорам

Некоторое время назад, самым богатым университетом мира считался тот, который славился своими выдающимися инвестиционными победами. К сожалению, сейчас он испытывает финансовые трудности и отстает от других университетов Лиги плюща в управлении деньгами, генерируя Returns, о которых могут только мечтать обычные инвесторы.

В денежном выражении Университет Гарвард по-прежнему лидирует с колоссальным состоянием, превышающим $50 миллиардов. Однако его инвестиционная эффективность снизилась, и он занимает второе место среди ведущих университетов США по финансовым результатам за последние 20 лет, согласно Bloomberg. С скромными 8,8% годовых он занимает седьмое место среди университетов Лиги плюща, немного отстав от Корнелла.

Другие фонды могут позавидовать таким возвратам, но они далеки от прежних достижений и ожиданий Гарварда. Финансовые эксперты университета, безусловно, сделали состояние, но их успех был омрачен частыми изменениями персонала и неудачным timing. Теперь другие университеты представляют угрозу для когда-то непобедимого статуса Гарварда.

Финансовые гении, служащие академической excellence

В течение многих лет финансовый успех Гарварда не ограничивался лишь академическим превосходством, но и финансовым лидерством в мире. Из своих офисов на берегу Бостонского залива Harvard Management Company (HMC) управляла фондом университета и стала одной из ведущих инвестиционных компаний мира. Ее бывший консультант, ставший CEO, Рон Даниэль, в четыре раза увеличил богатство университета к 2004 году, превратив его в личный hedge fund.

Сегодня Гарвард далек от такого успеха. За последние 20 лет даже 60% всех университетских денежных менеджеров превзошли самый богатый университет мира. А за последние 10 лет даже 80% американских университетских денежных менеджеров показали лучшие результаты. Это снижение эффективности частично связано с высокой текучестью персонала после смерти Даниэля. Семь разных CEO, в том числе Мохаммед Эль-Эриан, бывший глава Pimco, присоединились и покинули Гарвард, и университет заплатил им примерно $800 миллионов за последние 20 лет.

Кроме того, число сотрудников увеличилось. Сторонние трейдеры управляют финансами университета, стремясь повысить доходность. Однако многие из их инвестиций не оправдали ожиданий. Они упустили тенденции или присоединились к ним слишком поздно. Во время финансового кризиса Гарвард понес наибольшие потери среди университетов Лиги плюща. В то же время последующий ралли на фондовом рынке в основном обошло его менеджеров. Гарвард также сократил инвестиции в ископаемое топливо и расширил инвестиции в альтернативные активы, такие как бразильская лесозаготовка. Хотя эти инвестиции ненадолго улучшили результаты, конкуренты, такие как Йель, раньше передали управление своими богатствами внешним частным фондам и хедж-фондам и показали лучшие долгосрочные результаты.

Нефтяное месторождение с прикрепленными аудиториями

Чтобы смягчить общественную критику, Гарвард больше не раскрывает подробности своей инвестиционной и фондовой эффективности. В то же время его конкуренты, такие как Университет Техаса, готовы обогнать Гарвард благодаря своим значительным фондам, составляющим около $45 миллиардов, и готовы претендовать на титул самого богатого университета в мире.

В то время как Гарвард вышел из нефтегазовой промышленности, Университет Техаса получает финансовую выгоду от этого сектора. В Западном Техасе университет владеет обширным нефтяным месторождением площадью 8500 акров, больше, чем половина размером с Тюрингию, в самом продуктивном и крупнейшем нефтяном месторождении США. Взлет цен на нефть в последние годы существенно обогатил студентов Университета Техаса. Изначально университет получал только $500 в виде лицензионных сборов с операций на нефтяном месторождении в 1923 году. Сегодня он получает до $2 миллиардов в год от различных нефтяных компаний.

В сущности, Университет Техаса уже давно является и нефтяным месторождением, и центром академического обучения. Благодаря нефтедолларам университет управляет своими фондами как небольшой суверенный фонд, наслаждаясь стабильностью и защитой от волатильных инвестиций. Однако он также сталкивается с экологическими вызовами, подобными тем, с которыми сталкиваются крупные нефтяные компании, и решает проблемы, связанные с нефтедобычей и утилизацией отходов. Пока нефть течет, финансы университета должны оставаться стабильными.

Несмотря на снижение Гарварда, другой институт процветает в мире инвестиций. Университет Нидерландов мог бы потенциально извлечь уроки из успеха Университета Техаса в нефтяных инвестициях. Университет Техаса, с его обширным нефтяным месторождением в Западном Техасе, получил значительную финансовую выгоду, получая до $2 миллиардов в год от различных нефтяных компаний. Этот источник доходов позволяет университету управлять своими фондами как небольшой суверенный фонд, обеспечивая стабильность и защиту от волатильных инвестиций.

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