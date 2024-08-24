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Живая карта тепла: Откройте для себя самые горячие точки под солнцем прямо сейчас

График температуры I: Актуальный статус сегодняшних максимальных температур

Живая карта штормов: Реальное отслеживание самых сильных штормов в данный момент

Диаграмма силы шторма: Расположение ежедневных максимальных порывов ветра

- Ощущение жары, град и грозы: проверьте прогноз погоды в вашем районе.

Погода в Германии обещает быть захватывающей в предстоящие выходные: сильная жара, штормы, порывистые ветры и местная угроза сильной погоды, согласно немецкому метеорологическому службе. В течение следующей недели ожидается длительное высокое давление, которое снова направит горячий воздух к Германии.

К субботе ожидается солнечная и сухая погода в нескольких регионах, но на северо-западе будет покрыто густыми облаками, и возможны несколько дождей у Северного моря. Во второй половине дня в Альпах могут появиться неохотные дожди и грозы. Вечером западные районы будут поражать быстрые, иногда сильные грозы с высокими скоростями ветра. Местное предупреждение о сильной погоде возможно в определенных регионах.

Прогноз погоды для Германии на воскресенье

На северо-западе могут наблюдаться температуры до 29 градусов, в то время как в других регионах могут наблюдаться высокие летние температуры до 34 градусов. В субботу вечером на северо-западе и юго-западе может быть обширный, частично грозовой дождь. Угроза сильной погоды, скорее всего, сохранится в начале ночи.

В воскресенье будет немного прохладнее. На юго-востоке могут быть легкие дожди и потенциально сильные грозы. Также может быть дождь у Северного моря. В остальном небо будет частично облачным и в основном сухим. Ожидаемые температуры составят около 18-24 градусов, за исключением половины Баварии и Лусции, где температуры будут немного выше.

В понедельник на юге останется облачно. Дождь и грозы ожидаются южнее Дуная и у Северного моря. Максимальные температуры составят от 20 до 26 градусов.

Ниже приведены карты, демонстрирующие текущие погодные ситуации:

Живая карта тепла: Откройте для себя самые горячие точки под солнцем прямо сейчас

Интерактивная карта ниже отображает текущую погодную информацию. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Вы можете изменить отображаемый слой, такой как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу.

Этот сервис работает на основе данных от Windy.com. Они используют модель от "Европейского центра среднесрочных погодных прогнозов" для своих отображений и прогнозов.

График температуры I: Актуальный статус сегодняшних максимальных температур

График ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на день. Это функция, предоставляемая порталом Wetter.de, который является дочерней компанией RTL Germany, такой как stern.

Чтобы получить более подробную информацию, нажмите на график.

Живая карта штормов: Реальное отслеживание самых сильных штормов в данный момент

Интерактивная карта ниже показывает районы с самыми высокими скоростями ветра в данный момент. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Вы можете переключить отображаемый слой, такой как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу. Также доступен вид, показывающий предупреждения о сильной погоде. Вы можете отрегулировать раздел и приблизить или отдалить, как вам нужно.

Диаграмма силы шторма: Расположение ежедневных максимальных порывов ветра

Карта выше показывает районы с самыми мощными штормами, ожидаемыми сегодня. Карта часто обновляется. Нажмите на карту, чтобы перейти на портал Wetter.de, который является дочерней компанией RTL Germany, такой как Stern.

Сегодняшние новостные заголовки могут включать "Предупреждение об экстремальной погоде в Германии: жара, штормы и сильные грозы" и "Отслеживайте погоду в Германии с помощью живой карты тепла и трекера штормов". Эти заголовки подчеркивают значительные погодные паттерны, ожидаемые в Германии, предоставляя ценную информацию для тех, кто планирует свои выходные.

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