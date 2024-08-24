Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПогодаНовостиЗаголовки

Ощущение жары, град и грозы: проверьте прогноз погоды в вашем районе.

На предстоящие выходные некоторые районы прогнозируются превысить 30 градусов Цельсия, совпадая с дождями и грозовыми штормами. Карты погоды выявляют эти атмосферные условия.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Прогноз погоды: Готовьтесь к еще одной жаркой волне, однако возможны редкие дожди и грозовые...
Прогноз погоды: Готовьтесь к еще одной жаркой волне, однако возможны редкие дожди и грозовые небеса.

Содержание

  • Живая карта тепла: Откройте для себя самые горячие точки под солнцем прямо сейчас
  • График температуры I: Актуальный статус сегодняшних максимальных температур
  • Живая карта штормов: Реальное отслеживание самых сильных штормов в данный момент
  • Диаграмма силы шторма: Расположение ежедневных максимальных порывов ветра

- Ощущение жары, град и грозы: проверьте прогноз погоды в вашем районе.

Погода в Германии обещает быть захватывающей в предстоящие выходные: сильная жара, штормы, порывистые ветры и местная угроза сильной погоды, согласно немецкому метеорологическому службе. В течение следующей недели ожидается длительное высокое давление, которое снова направит горячий воздух к Германии.

К субботе ожидается солнечная и сухая погода в нескольких регионах, но на северо-западе будет покрыто густыми облаками, и возможны несколько дождей у Северного моря. Во второй половине дня в Альпах могут появиться неохотные дожди и грозы. Вечером западные районы будут поражать быстрые, иногда сильные грозы с высокими скоростями ветра. Местное предупреждение о сильной погоде возможно в определенных регионах.

Прогноз погоды для Германии на воскресенье

На северо-западе могут наблюдаться температуры до 29 градусов, в то время как в других регионах могут наблюдаться высокие летние температуры до 34 градусов. В субботу вечером на северо-западе и юго-западе может быть обширный, частично грозовой дождь. Угроза сильной погоды, скорее всего, сохранится в начале ночи.

В воскресенье будет немного прохладнее. На юго-востоке могут быть легкие дожди и потенциально сильные грозы. Также может быть дождь у Северного моря. В остальном небо будет частично облачным и в основном сухим. Ожидаемые температуры составят около 18-24 градусов, за исключением половины Баварии и Лусции, где температуры будут немного выше.

В понедельник на юге останется облачно. Дождь и грозы ожидаются южнее Дуная и у Северного моря. Максимальные температуры составят от 20 до 26 градусов.

Ниже приведены карты, демонстрирующие текущие погодные ситуации:

Живая карта тепла: Откройте для себя самые горячие точки под солнцем прямо сейчас

Интерактивная карта ниже отображает текущую погодную информацию. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Вы можете изменить отображаемый слой, такой как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу.

Этот сервис работает на основе данных от Windy.com. Они используют модель от "Европейского центра среднесрочных погодных прогнозов" для своих отображений и прогнозов.

График температуры I: Актуальный статус сегодняшних максимальных температур

График ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на день. Это функция, предоставляемая порталом Wetter.de, который является дочерней компанией RTL Germany, такой как stern.

Чтобы получить более подробную информацию, нажмите на график.

Живая карта штормов: Реальное отслеживание самых сильных штормов в данный момент

Интерактивная карта ниже показывает районы с самыми высокими скоростями ветра в данный момент. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Вы можете переключить отображаемый слой, такой как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу. Также доступен вид, показывающий предупреждения о сильной погоде. Вы можете отрегулировать раздел и приблизить или отдалить, как вам нужно.

Диаграмма силы шторма: Расположение ежедневных максимальных порывов ветра

Карта выше показывает районы с самыми мощными штормами, ожидаемыми сегодня. Карта часто обновляется. Нажмите на карту, чтобы перейти на портал Wetter.de, который является дочерней компанией RTL Germany, такой как Stern.

Сегодняшние новостные заголовки могут включать "Предупреждение об экстремальной погоде в Германии: жара, штормы и сильные грозы" и "Отслеживайте погоду в Германии с помощью живой карты тепла и трекера штормов". Эти заголовки подчеркивают значительные погодные паттерны, ожидаемые в Германии, предоставляя ценную информацию для тех, кто планирует свои выходные.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тропический шторм Уно приближается к Гавайям в начале пятницы.
Погода

Тропический шторм "Хон" представляет опасность для Гавайев, потенциально приводит к пожарам и наводнениям.

Несмотря на то, что сезон ураганов в Атлантике в настоящее время проявляет признаки затишья, Тихий океан не следую этому примеру. Тропический шторм Хоне готов принести мощный ураган на Гавайи, представляющий потенциальную угрозу.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В пятницу ожидаются ветреные условия. Однако, суббота вновь обещает быть прекрасной.
Погода

Непредсказуемые изменения погоды: буря в пятницу, сияющее солнце в субботу, дикая поездка Летнего продолжается.

Прогноз погоды на выходные обещает смешанную погоду: сильные порывы ветра сменяются приятно высокими температурами. Карты погоды немец рядувают текущую метеорологическую ситуацию.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Этим летом Германия испытала сильное наводнение из-за слияния влажного воздуха с Атлантического...
Погода

Осенью в Германии наблюдаются суровые погодные условия, в том числе наводнения и ураганы.

Температура океана резко возросла до безпрецедентных уровней. Накопленное тепло может проявиться в виде сильных осенних штормов. В результате, вероятность ураганов и наводнений в Германии возрастает.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Тем временем на севере погода приятная с легким ветром, но в Восточной Баварии ожидаются сильные...
Погода

Прохладный воздух на севере, предупреждение о грозах на юге <unk> Карты показывают ситуацию

В пятницу погода успокаивается в больших частях Германии, но не везде. С субботы грозовой фронт мог бы внести новые штормы. Карты отображают погодную ситуацию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно