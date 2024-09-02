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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Органы выбрали начать процесс внедрения нового регламента, направленного на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующих лучей.

В 2020 году на автостраде A3 произошло смертельное swojej неправильно построенной звукоизоляционной стеной, которая упала на проезжающее мимо авто, и погиб человек. Сейчас судят троих за строительный сбой.

 and  Christian Meier
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Верховный областной суд распорядился начать процедуру заново с новым жюри.
Верховный областной суд распорядился начать процедуру заново с новым жюри.

- Органы выбрали начать процесс внедрения нового регламента, направленного на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующих лучей.

Разбирательство по поводу фатального инцидента, в котором пострадал автомобилист на шоссе A3, возобновится в понедельник (9:15) в районном суде Кёльна. Адвокаты успешно оспорили решение об освобождении присяжного, в результате чего Верховый региональный суд (OLG) постановил начать процесс заново с новыми присяжными. Первое судебное заседание состоялось в середине августа.

К сожалению, в ноябре 2020 года от шумозащитного барьера отделилась бетонная плита весом в тонну, которая ударила и раздавила автомобиль водителя. Авторитеты считают, что плохое качество строительных работ стало причиной трагического происшествия.

62-летний инженер, связанный с ответственной за строительство компанией, обвиняется в непредумышленном убийстве по неосторожности. Кроме того, двое бывших сотрудников государственного органа Straßen.NRW, оба 59 лет, обвиняются в непредумышленном убийстве по неосторожности. Ожидается, что процесс завершится к концу года.

Инженер и двое бывших сотрудников, вовлеченные в это дело, предстанут перед Первой инстанцией суда для слушания по обвинению в связи с происшествием. Несмотря на то, что первоначальное судебное разбирательство проходило в районном суде Кёльна, дело было передано в Первую инстанцию суда для дальнейшего рассмотрения из-за характера обвинений.

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