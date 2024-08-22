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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Органы по надзору за финансовыми ресурсами решили начать процесс утверждения нового регламента, направленного на защиту финансовых активов Европейских Сообществ.

Пациенты часто выражают недовольство после хирургических процедур или лечения, часто обвиняя предполагаемые медицинские ошибки в качестве причины. Недавние данные точно установили распространенность подобных случаев.

 and  Anne Legman
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После прохождения лечения многие пациенты часто испытывают сомнения относительно возможных ошибок,...
После прохождения лечения многие пациенты часто испытывают сомнения относительно возможных ошибок, совершенных их врачами.

- Органы по надзору за финансовыми ресурсами решили начать процесс утверждения нового регламента, направленного на защиту финансовых активов Европейских Сообществ.

В прошлом году Медицинская служба в Баден-Вюртемберге выявила 270 случаев медицинских ошибок, повлекших вред пациенту. Из 1324 потенциальных проблем, расследованных в юго-западном регионе, они подтвердили ошибку, повлекшую вред, в примерно 20% случаев.

По данным отчета Медицинской службы, 12 человек погибли в результате этих ошибок. По сравнению с 2022 годом, когда таких случаев было девять, и 2021 годом, когда их было 14, это число сократилось.

В 5% случаев, которые были проверены, действительно была выявлена медицинская ошибка, но пациенту не был причинен вред. В еще почти 5% случаев осталось неясным, вызваны ли проблемы со здоровьем пациента ошибкой. Однако в более чем 70% случаев не было обнаружено признаков медицинской ошибки.

Ошибки чаще всего сообщались после лечения или операции в области ортопедии или травматологии (25%). Примерно 10% подозрительных случаев были против гинекологов и акушеров. Стоматология и висцеральная хирургия последовали за ними, каждая составила 8,4% и 7% случаев соответственно.

Однако эксперты Медицинской службы подчеркнули, что высокое число подозрительных случаев в определенной области не означает, что эта область менее безопасна. "Пациенты легче замечают ошибки и предъявляют обвинения в определенных областях, что приводит к большему количеству обвинений в хирургических ошибках, чем в тех, которые связаны с лекарствами", - объяснил Томас Рёзель, главный врач Медицинской службы в Баден-Вюртемберге.

Так что же такое Медицинская служба?

Медицинская служба в Баден-Вюртемберге, как указано, является организационно и профессионально независимой социально-медицинской консультативной и экспертной службой для обязательного медицинского и долгосрочного ухода. Ее задачи включают оценку качества ухода, проверку качества амбулаторных услуг по уходу и учреждений по уходу, проведение обзоров структуры больниц и обеспечение защиты пациентов.

Медицинская служба в Баден-Вюртемберге опубликовала отчет, в котором подробно описан вред, причиненный медицинскими ошибками, и который показал, что Комиссия подтвердила ошибки, повлекшие вред пациенту, в примерно 20% расследованных случаев.

В свете выводов Комиссии Медицинская служба несет ответственность за оценку качества ухода, обеспечение качества амбулаторных услуг по уходу, проведение обзоров структуры больниц и обеспечение защиты пациентов в регионе.

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