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В прошлом году Медицинская служба в Баден-Вюртемберге выявила 270 случаев медицинских ошибок, повлекших вред пациенту. Из 1324 потенциальных проблем, расследованных в юго-западном регионе, они подтвердили ошибку, повлекшую вред, в примерно 20% случаев.

По данным отчета Медицинской службы, 12 человек погибли в результате этих ошибок. По сравнению с 2022 годом, когда таких случаев было девять, и 2021 годом, когда их было 14, это число сократилось.

В 5% случаев, которые были проверены, действительно была выявлена медицинская ошибка, но пациенту не был причинен вред. В еще почти 5% случаев осталось неясным, вызваны ли проблемы со здоровьем пациента ошибкой. Однако в более чем 70% случаев не было обнаружено признаков медицинской ошибки.

Ошибки чаще всего сообщались после лечения или операции в области ортопедии или травматологии (25%). Примерно 10% подозрительных случаев были против гинекологов и акушеров. Стоматология и висцеральная хирургия последовали за ними, каждая составила 8,4% и 7% случаев соответственно.

Однако эксперты Медицинской службы подчеркнули, что высокое число подозрительных случаев в определенной области не означает, что эта область менее безопасна. "Пациенты легче замечают ошибки и предъявляют обвинения в определенных областях, что приводит к большему количеству обвинений в хирургических ошибках, чем в тех, которые связаны с лекарствами", - объяснил Томас Рёзель, главный врач Медицинской службы в Баден-Вюртемберге.

Так что же такое Медицинская служба?

Медицинская служба в Баден-Вюртемберге, как указано, является организационно и профессионально независимой социально-медицинской консультативной и экспертной службой для обязательного медицинского и долгосрочного ухода. Ее задачи включают оценку качества ухода, проверку качества амбулаторных услуг по уходу и учреждений по уходу, проведение обзоров структуры больниц и обеспечение защиты пациентов.

Медицинская служба в Баден-Вюртемберге опубликовала отчет, в котором подробно описан вред, причиненный медицинскими ошибками, и который показал, что Комиссия подтвердила ошибки, повлекшие вред пациенту, в примерно 20% расследованных случаев.

В свете выводов Комиссии Медицинская служба несет ответственность за оценку качества ухода, обеспечение качества амбулаторных услуг по уходу, проведение обзоров структуры больниц и обеспечение защиты пациентов в регионе.

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