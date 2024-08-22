- Органу поручено разработать предложение по регламенту, регулирующему применение искусственной травы.

Переход на искусственный газон станет испытанием для главного тренера 1. FC Heidenheim Фрэнка Шмидта перед их дебютным выступлением на международной арене. "Приспособление к обстоятельствам будет ключевым для нас", - заявил Шмидт перед первым матчем плей-офф Лиги конференций против BK Häcken в четверг (19:00).

Шмидт и его ассистент Дитер Ярош посетили матч BK Häcken против IF Brommapojkarna вживую на стадионе и были впечатлены их атакующей мощью. "Из-за отсутствия отскока мяча они умеют забивать каждый удар в угол, часто играют на этом покрытии и хорошо знакомы с искусственным газоном", - прокомментировал Шмидт. Он уже заметил их мастерство в предыдущих раундах отборочного этапа. "Регулярно забивать шесть голов - не просто совпадение", - сказал Шмидт.

Перед поездкой в Скандинавию Шмидт провел единственную тренировку на искусственном газоне на поле SV Mergelstetten. "Выбора не было, это было бессмысленно", - объяснил Шмидт подготовку. "Теперь нам придется быстро адаптироваться. Но нет плохих условий, есть только плохое отношение - и у нас этого точно не будет".

Лига конференций - это турнир, где 1. FC Heidenheim дебютирует на международной арене. Команда встретится с BK Häcken, известным своей способностью забивать на искусственном газоне, регулярно забивая шесть голов в предыдущих раундах.

Читайте также: