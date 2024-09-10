- Органу поручено разработать предложение о мандате, в котором основное внимание будет уделено защите работников от опасностей, связанных с воздействием радиации, в частности, ионизирующего излучения.

После инициативы министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) ужесточить пограничный контроль, президент правительства Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann открыт для более решительных отказов. "Показано, что пограничный контроль там, где он вводился, был эффективен", - заявил политик "Зелёных" в Штутгарте. Федеральному министру внутренних дел придется найти правовой путь. "Если она представит такие предложения, я открыт для них", - сказал глава правительства. Он призвал скептиков в своей партии пересмотреть свои возражения.

В понедельник Фэзер распорядилась ввести шестимесячные пограничные Controls на всех немецких сухопутных границах - не только на востоке и юге - чтобы лучше содержать число нелегальных въездов. Контроли начнутся 16 сентября. Правительство также разработало "модель для законного и эффективного отказа".

Креtschmann выступает за ограничение нерегулярной миграции, но также подчеркивает необходимость регулярной иммиграции для пополнения рынка труда и квалифицированных рабочих. "Убежище не должно постоянно смешиваться с иммиграционной политикой", - сказал Креtschmann.

В настоящее время отказы на немецких сухопутных границах разрешены только в определенных случаях: когда кто-то подпадает под запрет на въезд или не подает заявление на убежище. Отказы на внутренних границах возможны только там, где есть прямые пограничные Controls.

С октября 2023 года более 30 000 человек были отказано, согласно Федеральному министерству внутренних дел. В середине октября 2023 года федеральный министр внутренних дел Фэзер распорядилась установить Controls на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Такие Controls на немецко-австрийской сухопутной границе существуют с сентября 2015 года. Новые Controls, непосредственно на границе, затрагивают сухопутные границы с Францией, Денмарком, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Члены партии "Зелёные" в федеральном правительстве более осторожны, чем Креtschmann. Глава федеральных "Зелёных" Омид Нурипуур сказал, что важно обсудить эти идеи с европейскими партнерами и, прежде всего, с соседними странами. Он также упомянул Австрию, которая уже заявила, что не хочет принимать обратно мигрантов, отказавшихся в Германии.

Зеленый политик внутренних дел Ирене Михалик вновь выразила опасения по поводу цепной реакции, если Германия начнет широко отказывать на границах. "Это, безусловно, вызовет эффект домино", - сказала парламентский бизнес-менеджер федеральных "Зелёных".

Креtschmann не был сильно впечатлен этими опасениями. "Ясно, что часть моей партии имеет проблемы с полной приверженностью тому факту, что мы должны ограничить нерегулярную миграцию, открыто заявить об этом и преследовать его", - сказал он.

Однако постоянная неопределенность тоже не решение. "Уступать давлению других - не выигрышная стратегия", - сказал он. Потери "Зелёных" на недавних выборах в Саксонии и Тюрингии послужили напоминанием. "Это сообщения, которые должен услышать каждый", - сказал Креtschmann.

Комиссия в Федеральном министерстве внутренних дел предложила "модель для законного и эффективного отказа", которую Винфрид Креtschmann упомянул как потенциальный подход к ужесточению пограничного контроля. Несмотря на то, что члены партии "Зелёные" в федеральном правительстве более осторожны, президент правительства Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschман остается открытым для рассмотрения предложений из Комиссии, которые могут помочь ограничить нерегулярную миграцию.

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