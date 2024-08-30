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Федеральные земли ГерманииНовостиИзбирательная кампания

Органу поручено разработать предложение о мандате, ориентированном на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Агрессивные действия и осторожная стратегия: таковы основные принципы, которые он отстаивает, как канцлер во время митинга в Кемниц. Он выступает за прозрачность и четкие регламенты в вопросах иммиграции.

 and  Wendy Allen
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Канцлер Олаф Шольц, представляя партию СДПГ, подчеркнул в Хемнице необходимость совмещения...
Канцлер Олаф Шольц, представляя партию СДПГ, подчеркнул в Хемнице необходимость совмещения открытости и четких руководящих принципов в вопросе миграции.

- Органу поручено разработать предложение о мандате, ориентированном на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) охарактеризовал высылку преступников в Афганистан как "жесткое заявление". "Мы убедились, что сообщение о том, что серьезных преступников также отправят, например, в Афганистан, было донесено", - заявил Шольц на закрытии избирательной кампании СДПГ в Цвиккау. "Активные меры, тщательное планирование, простота и обеспечение бесперебойной работы. Это мой девиз и наш девиз".

Впервые за три года после захвата власти талибами Германия выслала афганских граждан на родину в четверг утром. Как сообщила министр внутренних дел Наджа Фаезер, группа состояла из 28 преступников.

"Германия полагается на трудовых мигрантов"

Шольц подчеркнул в своей речи, что Германия полагается на трудовых мигрантов. "В противном случае процветание и будущее в Германии не сработают".both открытые двери для рабочей силы и тех, кто ищет убежища, а также строгие правила управления миграцией, являются необходимыми.

В последние годы и десятилетия федеральное правительство приняло важные решения, сказал Шольц. "И вы можете видеть, что это работает". Нелегальная миграция сократилась из-за пограничного контроля, а число депортаций увеличилось.

Закрытие избирательной кампании СДПГ в Цвиккау было омрачено громкими протестами. Неоднократно слышались возражения и свист со стороны демонстрации ультраправой микропатии "Свободные Саксоны".

Шольц назвал протестующих "беспокойными элементами", которые ничего не добьются. "Некоторые так заняты криком, что упускают из виду будущее", - заметил канцлер.

Избирательная кампания СДПГ подчеркнула важность отношений Германии с трудовыми мигрантами, с заявлением канцлера Шольца о том, что процветание и будущее Германии зависят от них. Одним из вопросов, поднятых во время закрытия избирательной кампании СДПГ в Цвиккау, была высылка преступников в Афганистан, которую Шольц упомянул как важную часть стратегии управления миграцией Германии.

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