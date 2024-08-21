- Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников в результате инцидента.

Ужесточение правил перевозки жидкостей в некоторых европейских аэропортах

Вновь ужесточаются правила перевозки жидкостей в ручной клади в некоторых европейских аэропортах. С 1 сентября пассажиры смогут перевозить жидкости только в емкостях не более 100 миллилитров, которые должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет емкостью не более одного литра. Об этом сообщили tanto Федеральная полиция, как и Fraport, управляющая аэропортом Франкфурта.

Вопросы о надежности сканеров CT

Причиной ужесточения правил является обеспокоенность в ЕС надежностью новых сканеров, использующих технологию компьютерной томографии (CT). Эти скanners могут создавать трехмерные изображения содержимого ручной клади всего за несколько секунд, делая ограничения на жидкости, казалось бы, излишними.

Изначально правило о жидкостях, введенное в 2006 году, было временно приостановлено на некоторых немецких пунктах контроля, где багаж можно было просматривать с помощью сканеров CT. Представитель федеральной полиции Франкфурта заявил, "Даже большие бутылки могут оставаться в ручной клади". Однако это исключение сейчас приостановлено до тех пор, пока не будут решены вопросы надежности.

Аэропорт Гамбурга не затронут изменениями

В аэропорту Гамбурга для пассажиров правила остаются прежними. Несмотря на наличие 6 продвинутых сканеров CT, разбросанных по 18 полосам безопасности, где не нужно вынимать ноутбуки, представительница пресс-службы уточнила. Полоса, которую используют пассажиры, зависит от размера очереди и может меняться непредсказуемо. Поэтому путешественникам все еще следует придерживаться лимита в 100 миллилитров. Федеральная полиция также подтверждает, что к жидкостям относятся кремы, зубная паста, пенка для бритья и даже мягкий сыр и сосиски.

Еврокомиссия активно занимается вопросами надежности новых сканеров, так как сомнения в их точности привели к ужесточению правил перевозки жидкостей в некоторых аэропортах. Несмотря на наличие продвинутых сканеров CT, аэропорт Гамбурга пока не затронут изменениями в правилах перевозки жидкостей, и пассажиры по-прежнему должны придерживаться лимита в 100 миллилитров для жидкостей в ручной клади, согласно Федеральной полиции.

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