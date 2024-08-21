Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников в результате инцидента.

Из-за опасений по поводу жидких взрывчатых веществ ЕС в 2006 году ввел строгие правила в отношении жидкостей в ручной клади пассажиров авиационных перевозок. Новое поколение сканеров внесло некоторые послабления - за исключением Гамбурга.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Пассажиры могут брать жидкости в ручной клади, ограниченные контейнерами объемом 100 миллиллитров,...
Пассажиры могут брать жидкости в ручной клади, ограниченные контейнерами объемом 100 миллиллитров, так как это правило по-прежнему применяется в Гамбурге, даже при наличии современных сканеров на пунктах безопасности.

- Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников в результате инцидента.

Ужесточение правил перевозки жидкостей в некоторых европейских аэропортах

Вновь ужесточаются правила перевозки жидкостей в ручной клади в некоторых европейских аэропортах. С 1 сентября пассажиры смогут перевозить жидкости только в емкостях не более 100 миллилитров, которые должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет емкостью не более одного литра. Об этом сообщили tanto Федеральная полиция, как и Fraport, управляющая аэропортом Франкфурта.

Вопросы о надежности сканеров CT

Причиной ужесточения правил является обеспокоенность в ЕС надежностью новых сканеров, использующих технологию компьютерной томографии (CT). Эти скanners могут создавать трехмерные изображения содержимого ручной клади всего за несколько секунд, делая ограничения на жидкости, казалось бы, излишними.

Изначально правило о жидкостях, введенное в 2006 году, было временно приостановлено на некоторых немецких пунктах контроля, где багаж можно было просматривать с помощью сканеров CT. Представитель федеральной полиции Франкфурта заявил, "Даже большие бутылки могут оставаться в ручной клади". Однако это исключение сейчас приостановлено до тех пор, пока не будут решены вопросы надежности.

Аэропорт Гамбурга не затронут изменениями

В аэропорту Гамбурга для пассажиров правила остаются прежними. Несмотря на наличие 6 продвинутых сканеров CT, разбросанных по 18 полосам безопасности, где не нужно вынимать ноутбуки, представительница пресс-службы уточнила. Полоса, которую используют пассажиры, зависит от размера очереди и может меняться непредсказуемо. Поэтому путешественникам все еще следует придерживаться лимита в 100 миллилитров. Федеральная полиция также подтверждает, что к жидкостям относятся кремы, зубная паста, пенка для бритья и даже мягкий сыр и сосиски.

Еврокомиссия активно занимается вопросами надежности новых сканеров, так как сомнения в их точности привели к ужесточению правил перевозки жидкостей в некоторых аэропортах. Несмотря на наличие продвинутых сканеров CT, аэропорт Гамбурга пока не затронут изменениями в правилах перевозки жидкостей, и пассажиры по-прежнему должны придерживаться лимита в 100 миллилитров для жидкостей в ручной клади, согласно Федеральной полиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.
Федеральные земли Германии

Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

Пожилая личность, толкающая тачку, пересекает Straße в Лингене, Эмсланд, сталкивается с ДТП и трагически погибает в 65 лет.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Стоимость похищенных камней не указана.
Федеральные земли Германии

Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея.

- Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея. Трое неизвестных лиц ограбили ювелирный магазин, расположенный в здании Гессенского государственного театра в Висбадене. Как сообщил представитель полиции, преступники якобы распылили перцовый спрей на сотрудника магазина ранним утром, похитив ценные ювелирные изделия. После ограбления они скрылись пешком. Точная стоимость

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно