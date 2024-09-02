Политическая направленность в Тюрингии - Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Христианско-демократическая партия Тюрингии, как предложил известный член ландтага, должна не только провести предварительные переговоры с Левой партией, но и с АФД. "Более 30% жителей Тюрингии проголосовали за АФД. Уважение к избирателю подразумевает разговор с теми, кого они выбрали", - заявила Мартина Швайнсбург, президент районного совета Тюрингии и только что избранный депутат, агентству ДПА.

"Подход 'Пеппи Длинныйчулок' провалился"

"Этот подход 'Пеппи Длинныйчулок', который гласит 'АФД - это просто капризный ребенок, с ним нельзя играть', не сработал", - добавила она. Она ожидает, что партия может потерять свою популярность во время серьезных переговоров.

Она выступает за диалог со всеми партиями, в том числе и Левой. "Возможно, мы не найдем общую почву". Она хочет воздержаться от любых спекуляций о возможных конфигурациях или моделях толерантности. "Это не в моей компетенции. Я должна адаптироваться к команде, и я сделаю это".

Прямой мандат

Бывший мэр Грайца впервые получил место в ландтаге по прямому мандату. Ее главной целью является продвижение местного самоуправления там, заявила она. "Если мне удастся повлиять на ситуацию и закрепить это влияние, я бы хотела привнести практичность в политику". Лидер ХДС Марио Войт призвал Швайнсбург до выборов в экспертную команду для 100-дневной правительственной программы, что было воспринято как своего рода теневое правительство.

"Учитывая значительную поддержку АФД в Тюрингии, ландтаг Тюрингии должен рассмотреть возможность ведения диалога со всеми партиями, в том числе с АФД, как знак уважения к выбору избирателей".

"Факт того, что АФД получила более 30% голосов на выборах в ландтаг Тюрингии, подчеркивает важность включения их в любые потенциальные переговоры или дискуссии между политическими партиями".

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