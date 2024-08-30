- Органу поручено разработать предложение о мандате, касающемся защиты работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

За два дня до выборов в Саксонии председатель ХДС Карстен Линнеманн стремится к победе. "ХДС должна победить, Креtschmer должен победить. Мы здесь, чтобы победить", - заявил Линнеманн на митинге в Цвиккау в пятницу вечером.

Линнеманн резко критиковал федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ) за отсутствие направления. "Эта нация потеряна. Она не знает, что ей делать в будущем". По мнению Линнеманна, лидер должен указать путь для Германии. Шольц посетил Цвиккау всего несколько часов назад.

Однако премьер-министр Михаэль Креtschмер пользуется широкой популярностью благодаря своей ясной позиции и сильным лидерским качествам. "Он придерживается своих убеждений. Он храбр. Этой нации нужны лидеры, подобные ему", - похвалил Линнеманн, считающий Креtschмера воплощением голоса народа.

Диркс: "Наша цель - стать самой сильной силой"

"Наша цель - выйти из выборов в Саксонии как самая сильная сила ХДС", - сказал генеральный секретарь ХДС в Саксонии Александр Диркс. За последние пять лет ХДС выполнила свои предвыборные обещания, например, наняв 1000 дополнительных полицейских и удвоив бонус за мастерство до 2000 евро.

"Мы боремся за управление этой свободной землей с твердой позицией, явным преимуществом, но также с улыбкой", - сказал Диркс. ХДС хочет правительство, которое открыто заявляет о своих намерениях. Например, они выступают за обязательный детский сад для всех детей и создание саксонской пограничной полиции.

Согласно последним опросам, ХДС и АФД борются за первое место. Последние опросы, проведенные институтом Forsa для RTL и ntv, показывают, что христианские демократы немного впереди (ХДС 33 процента, АФД 31 процент).

СДПГ, будучи правящей партией с Олафом Шольцем в качестве федерального канцлера, подвергалась критике со стороны Карстена Линнеманна за отсутствие направления и ясности относительно будущего Германии. Несмотря на критику Линнеманна, СДПГ по-прежнему остается значительной политической силой в Германии.

Несмотря на близкую борьбу между ХДС и АФД на выборах в Саксонии, СДПГ не упоминается как основной претендент в опросах, что указывает на их более низкую популярность по сравнению с ХДС и АФД.

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