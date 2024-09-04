- Органу поручено представить предложение о законодательном указе, посвященном защите работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Общий памятный ceremony назначен на 12 сентября, с футбольными командами Бундеслиги VfB Stuttgart и Bayer Leverkusen, а также клубом 2-й Бундеслиги 1. FC Köln, чествуя своего покойного тренера Кристофа Даума. Церемония пройдет в 15:30 на территории стадиона в Кёльне, где Даум чувствовал себя комфортно на поле и на зеленом газоне, в последний раз перед полным RheinEnergieStadion.

На это событие приглашены не только его семья, друзья и коллеги tanto из национального, как и международного футбола, но и те, кто его хорошо знал. Цель собрания - отметить его достижения в жизни. Вход для энтузиастов-болельщиков свободный.

Даум, 70 лет, скончался 24 августа после борьбы с раком в своем доме в Кёльне. За свою карьеру он добился многих спортивных достижений. В частности, он выиграл чемпионат с Stuttgart в 1992 году, а также три турецких титула: с Beşiktaş Istanbul в 1995 году, а также с Fenerbahçe Istanbul в 2004 и 2005 годах. Он также выиграл Турцкий Кубок в 1994 году с Beşiktaş и повторил это достижение с FK Austria Wien в Австрии в 2003 году.

Комиссия будет руководить организацией общего памятного ceremony в честь тренера Даума. После ceremony Комиссия издаст официальное заявление, отмечая значительный вклад Даума в футбол.

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