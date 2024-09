Органу поручено представить предложение о мандате, который защитит работников от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

Лидер партии "Зелёные", Рикарда Ланг, выразила озабоченность по поводу срочной необходимости политических действий в ответ на кризисные ситуации с наводнениями в Центральной и Восточной Европе. Она винит в этом климатический кризис, делающий наводнения и ливни более частыми, тяжёлыми и вероятными. Она призывает политику не только реагировать, но и готовиться к таким ситуациям. Её слова находят отклик после обсуждений с исполнительным комитетом партии в Берлине. "Так что пора действовать", - говорит она. Вопрос о защите климата, по её мнению, должен быть поставлен выше в политической повестке дня. Обращаясь к лидеру ХДС Фридриху Мерцу, она подчёркивает, что мир не закончился в прошлом году, как он утверждал, чтобы подчеркнуть важность уделять больше внимания защите климата.

16:41 Австрия выделяет миллионы на ликвидацию последствий наводнений

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выделил из фонда бедствий 300 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнений в Австрии. Эти средства можно пополнить по мере необходимости, как заявил глава правительства ОВП. Частные лица, пострадавшие от наводнения, также могут получить финансовую помощь из этого фонда. Пока ещё неясно, какой ущерб был нанесён многодневными рекордными ливнями на востоке Австрии.

16:08 Трещина в дамбе: Незамедлительная эвакуация

Мэр Пацкова, Артур Ролка, в юго-западной Польше объявил о незамедлительной эвакуации нижних районов из-за трещины в дамбе водохранилища. Он предупреждает, что повреждение может ухудшиться, и призывает всех жителей, которых необходимо эвакуировать, сообщать об этом. Также рекомендуется покинуть свои дома и переехать в безопасные районы города тем, кто ещё не пострадал от воды. После того, как добровольные призывы к эвакуации были проигнорированы, мэр принял решение об обязательной эвакуации, как он заявил в интервью польскому телевидению. Влиятельный водоём был построен над Пацковом на реке Глатцер-Нейсе, притоке Одера.

15:54 Хабек: Больше усилий для "укрощения климатического кризиса"

Вице-канцлер партии "Зелёные", Роберт Хабек, призывает усилить защиту климата в свете наводнения в нескольких европейских странах. Он выступает за более быстрое расширение возобновляемых источников энергии, энергетическую трансформацию и климатоустойчивое производство в промышленности. "Более частые наводнения, катастрофы, подобные той, что произошла в долине Аара в этом году, в Баварии - всё это результат климатического кризиса", - говорит Хабек. "Поэтому наши усилия по укрощению климатического кризиса так важны". Однако он признаёт, что на данном этапе более частые экстремальные погодные явления не могут быть остановлены, поэтому необходимы более тщательные меры предосторожности. "Более сильные дамбы, системы задержания, больше пространства для рек" необходимы для лучшей защиты людей, считает он.

15:36 Больше жертв наводнений

По меньшей мере 15 человек погибли в результате наводнений в нескольких европейских странах, в том числе в Австрии (3 погибших), Чехии (1 погибший), Польше (5 погибших) и Румынии (6 погибших).

15:21 Польша объявляет режим катастрофы для некоторых регионов

Польша объявила режим катастрофы для пострадавших от наводнений районов, что даёт властям больше полномочий отдавать приказы и временно ограничивать гражданские свободы и права. Это включает в себя возможность легко приказывать эвакуировать определённые места или объекты и запрещать гражданам находиться в определённых местах.

14:59 Эксперт объясняет причины экстремальных ливней

Эксперт Георг Йоханн объясняет, почему экстремальные ливни и риск наводнений становятся всё более частыми. Он связывает это с изменением климата. Погружённые в воду ландшафты и дороги, пропитанные водой дамбы и общины - трагические сцены в Австрии, Польше, Чехии и Румынии из-за этих сильных ливней.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги продлевают предупреждение о поездках до четверга

Австрийские федеральные железные дороги продлили срочное предупреждение о поездках, выданное 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года из-за тяжёлых погодных условий по всей Австрии.

14:19 Число жертв наводнений в Европе растёт

По меньшей мере 11 человек погибли в результате наводнений в части Австрии, Польши, Румынии и Чехии. В Австрии погибли ещё два человека, а один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия в Чехии. Чешские власти также сообщают о семи пропавших без вести.

14:04 Европейская катастрофа от наводнений: правительство предлагает помощь

Правительство предлагает помощь гражданам, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. "Наши соседи, европейские партнёры и даже те, кто здесь, должны понимать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь", - заявляет заместитель правительственного спикера Кристиане Гоффман в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Гоффман заявляет: "Эти тревожные образы и новости о погибших и пропавших без вести оставляют нас шокированными и сочувствующими. От имени правительства мы выражаем соболезнования и сочувствие всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил все свои международные обязательства из-за наводнений в своей стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - написал Орбан в онлайн-службе X. Дополнительной информации не предоставлено. Орбан должен был выступить на дебатах о шестимесячной программе венгерского председательства в ЕС в Европарламенте в Страсбурге в среду. Этот правый политик часто встречает жёсткую критику со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава затоплена: прорваны дамбы в третьем по величине городе Чехии Эвакуация расширена в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за угрозы наводнения. "Обнаружены явные прорывы в нескольких районах", - заявил министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Оценки показывают, что примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через пробоины. Ведутся попытки заделать пробоины камнями. Острава, с населением около 285 000 человек, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Острава, промышленный и горнодобывающий город, находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу полностью нарушено. Пришлось закрыть электростанцию. В близлежащем Богумине из-за наводнения произошли сбои в подаче электроэнергии и мобильной связи. Водоснабжение прекратилось в нескольких местах.

12:33 Рекордные осадки: 450 литров на квадратный метр в чешском городе Осадки от депрессии "Анетт" значительны: с пятницы на площадь в 1 кв. м в Сереце, Чешская Республика, возле польской границы выпало 450 литров дождя. Это самый высокий показатель последних дней, согласно данным метеоролога ntv.de Оливера Шейла. В Германии лидирует Рупolding/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтен выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене выпало 279 литров, но затем датчики вышли из строя, поэтому точная информация временно недоступна. В Польше больше всего дождя выпало в Катовице - 200 литров.

12:25 Румыния: Наводнение унесло жизни шести человек в Карпатском регионе Сильные дожди и наводнение унесли жизни по меньшей мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке Румынии. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Погибшие в основном пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении продлится до полудня. Наводнение в основном затрагивает отдаленные деревни. Люди искали убежища на крышах, чтобы не быть унесенными наводнением. Работают сотни пожарных.

11:59 Наводнение в Саксонии: Пик приближается

Уровень воды в Эльбе в Саксонии продолжает расти. В Дрездене в полдень уровень составляет 5,62 метра, согласно данным центра управления наводнениями земли. Во вчерашний вечер был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Ожидается, что третий уровень тревоги, 6 метров, будет превышен ранним утром во вторник. Уровень Эльбы в Дрездене, как ожидается, будет продолжать расти до среды вечером и достигнет своего пика. В Шонау на границе с Чехией активирован третий уровень тревоги с уровнем Эльбы 6,13 метра. На Неiße в Гёрлице также активирован третий уровень тревоги, но центр управления наводнениями ожидает, что уровень воды начнет падать. Наивысшая точка наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: Два дополнительных случая смерти

В Австрии две дополнительные смерти произошли из-за наводнения, согласно данным полиции. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина погибли в своих домах в общинах в Нижней Австрии, сообщили официальные лица. Оба мужчины погибли от наводнения в своих домах. В воскресенье также погиб пожарный во время откачки воды из подвала. В восточной Австрии объявлено чрезвычайное положение из-за продолжающихся дождей в течение последних нескольких дней. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнения.

После сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше Вроцлав (ранее известный как Бреслау) в Нижней Силезии готовится к новому наводнению. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на Одере, введя круглосуточное наблюдение за дамбами, регулирование каналов и закрытие переправ через дамбы, как объяснил в видео на Facebook. Наводнение, как ожидается, достигнет Вроцлава в среду. Ранее прогнозы, согласно которым Вроцлав избежит серьезного наводнения, были скорректированы, сказал Сутык. Хотя наводнение, как ожидается, не будет таким высоким, как наводнение на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык отметил, что инфраструктура сейчас в гораздо лучшей форме с новыми дамбами, водоудерживающими бассейнами и полями. Он надеется, что город не будет затоплен.

10:35 Обновление губернатора о ситуации с наводнением: "Оно все еще критическое" Несмотря на временную паузу в дожде, ситуация с наводнением в Нижней Австрии остается тяжелой. "Это не закончилось, оно все еще критическое, оно все еще интенсивное", - заявляет губернатор Нижней Австрии Йоханна Микл-Лайтнер. В некоторых районах ожидается выпадение до 80 литров осадков на квадратный метр в понедельник. Сейчас проблема в плотинах. "Угроза прорыва плотин значительна", - заявляют официальные лица. Общественная жизнь в значительной степени парализована. Закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано более 1800 зданий, многие студенты и дети в детских садах остаются дома, сообщает Микл-Лайтнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электричества. Масштабы ущерба в настоящее время неясны. "Пострадавшим от наводнения будет оказана помощь", - добавляет Микл-Лайтнер. В Нижней Австрии за последние дни выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычной месячной нормы.

10:10 Повышение уровня реки Эльбы в Саксонии Уровень реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. Согласно данным Государственного центра управления наводнениями, значение в Дрездене достигло 5,54 метра рано утром. Ожидается, что к концу дня будет превышен шестиметровый рубеж, что приведет к самой высокой стадии тревоги три. На этом уровне возможна затопленность городских районов. Стадия тревоги три уже достигнута на гидропосту в Шёна на Эльбе возле чешской границы, где уровень воды зарегистрирован на отметке 6,09 метров. Река Лаузитцер-Нейсе возле польской границы также имеет стадию тревоги три, с уровнем воды 5,56 метра, всего на несколько сантиметров ниже самой высокой стадии четыре. Для безопасности был закрыт участок федеральной дороги B99 в Гёрлице, подтвердил представитель полиции. Уровень предупреждения для стадии три здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Катастрофические наводнения в Чехии: мужчина утонул Зафиксирована первая смерть в результате наводнений в Чехии. Также сообщается о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в маленькой реке Красовка в районе Брuntál в Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Трое человек, которые ехали в машине, унесенной потоком реки в горах Хрубы-Јесеник, все еще считаются пропавшими без вести. Машину так и не нашли. Остальные пропавшие были унесены разливом в различных реках, таких как река Отава. Также пропала без вести жительница дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал ситуацию как "вековое наводнение" - наводнение, которое статистически происходит раз в столетие на одном и том же месте. Ранее другие страны ЕС также сообщали о жертвах наводнений (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шестеро в Румынии.

09:17 Женщина проверяет уровень воды в Гёрлице и падает в реку Женщина поскользнулась и упала в Неiße, проверяя уровень воды возле отеля Parkhotel Merkur в Гёрлице. Первоначальные полицейские сообщения указывают на то, что женщину унесло вниз по течению на расстояние около 700 метров, прежде чем она смогла выбраться возле плотины Vierradmühle. Сейчас она находится в больнице и получает лечение от переохлаждения.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере Техническое агентство по оказанию помощи (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся к мобилизации больших команд на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - заявил руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал". Восс рекомендует жителям зон риска запастись необходимыми товарами. Восс отмечает, что Германии пока повезло, но ожидает, что реки Эльба, Нейсе и Одер затопят эту неделю. В выходные THW направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе для оказания помощи на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс предупреждает, что это четвертое значительное наводнение в Германии в этом году, и важно быть готовым и инвестировать в оборудование. "В сущности, это затраты на приспособление к климату", - говорит Восс.

08:43 Польские власти обращаются к ситуации с наводнением После сильных наводнений в юго-западной Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание кабинета министров ранним утром в понедельник. Моравецкий подготовил проект декрета о введении режима чрезвычайной ситуации, но его должен утвердить кабинет. Пrolonged downpours have led to flooding in the southwestern Polish region near the Czech border, notably affecting Nysa in the Opole region throughout the night. The Glatzer Neiße river, a tributary of the Oder, flooded the emergency room of the local hospital as reported by the PAP news agency, forcing an evacuation of 33 patients, including children and pregnant women.

08:15 Бавария столкнется с дальнейшими дождями и повышением уровня воды Ситуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, где ожидаются дополнительные дожди. Несмотря на отсутствие значительных улучшений в пострадавших регионах за ночь, полицейская штаб-квартира заверила, что опасность не миновала, так как служба информации о высоком уровне воды (HND) прогнозирует дальнейший рост уровня воды из-за дождливого начала недели. HND ожидает резкого повышения уровня воды в Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изаре в Мюнхене. Ситуация должна постепенно стабилизироваться к среде. До вторника немецкая метеослужба (DWD) прогнозирует непрерывные дожди от Альп до равнины. Ожидается существенное количество осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр, а в некоторых местах до 90 литров.

07:32 Чехия продолжает страдать: уровни воды растут Облегчения нет для пострадавших от наводнения и затопления районов в Чехии, где волна наводнения реки Морава достигла Літовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги. Город с населением почти 10 000 человек был затоплен, сообщает новостное агентство CTK. Местные власти призвали общественность не мешать работе экстренных служб. "В последующие часы мы ожидаем дальнейшего роста уровня воды в реке Морава", - предупредил мэр через социальные сети.

07:03 Обвал дамбы в Польше: опасения по поводу усиления наводнения Жители польского региона Глатцер-Нейсе готовятся к худшему, так как разрушительные наводнения приближаются после прорыва дамбы. Видео запечатлело силу бурлящих вод.

06:40 Европейская трагедия наводнения: жертвы в Польше и Румынии Польша, Чехия и Нижняя Австрия борются с последствиями наводнения столетнего масштаба, а ситуация в Румынии также критическая после сильных дождей. Во многих странах Европейского Союза сообщают о жертвах из-за наводнений: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуация в Чехии из-за наводнений Мощные штормы затопили целые чешские города, такие как Йесеník в Бескидах и Крнов на польской границе. Спасательные службы были вынуждены вытаскивать людей на лодках и вертолетах в Йесенике. После наводнения существует большая опасность оползней в многих местах.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли из-за наводнения в Вене Сильные дожди на Дунае оставили десятки пассажиров на швейцарском речном круизном судне в Вене. Более 100 пассажиров и 40 членов экипажа на борту "Тургау Престиж" не могут сойти на берег из-за затопленных причалов, как сообщает швейцарский вещатель SRF через Thurgau Travel. Пассажиры не могут покинуть судно, пока причал затоплен. Также сообщается, что другие суда застряли в Вене. Местные власти примут решение о высадке пассажиров, в то время как пассажирам, возможно, придется оставаться на борту хотя бы до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но теперь застрял в Вене.

Шторм "Анетт", признанный международно "Борисом", обрушился с библейскими количествами дождя и наводнений в Польше, Чехии, Австрии и Румынии, приведя к как минимум восьми подтвержденным смертельным случаям.

