- Органу поручено предложить руководящие принципы для мандата, в котором основное внимание будет уделено защите работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Ростокский районный суд оправдал пятерых активистов, обвиняемых в покушении на вымогательство и сопротивлении сотрудникам правопорядка. Об этом было объявлено после длительного судебного процесса представителем суда.

Эти активисты, в том числе трое мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 42 лет, связаны с группой "Последнее поколение". 31 августа прошлого года они временно блокировали движение на улице Августа-Бебеля в Ростове, приклеившись к дороге суперклеем - иногда руками, а иногда ногами.

42-летний подсудимый заявил, что в свете надвигающейся климатической катастрофы и бездействия правительства, а также общего безразличия общества, ненасильственные и символические действия были необходимы, чтобы обратить внимание на "апокалиптическую опасность". Полицейский, присутствовавший во время операции, свидетельствовал, что протест оставался мирным.

В данном случае принуждения суд сочёл недоказанным, учитывая кратковременность затора. С того момента, как активисты вышли на дорогу, до её открытия прошло всего 19 минут. Это привело к скоплению交通 на расстоянии примерно 270 метров. Суд посчитал, что в мнении судьи, действие не превысило "порога толерантности".

Об акции протеста было сообщено заранее, и полиция прибыла на место через два минуты. Сотрудники полиции использовали растительное масло, чтобы освободить активистов из их приклеенных положений. Несмотря на их прочное прилипание, проехала бы скорая помощь, если бы это было необходимо. Несколько человек, около десяти, выразили поддержку активистам возле здания суда. Приговор ещё не окончательный.

Активисты были преданы суду [первой инстанции] из-за своих действий на улице Августа-Бебеля. Несмотря на то, что они связаны с "Последнее поколение" и временно блокировали движение, они были оправданы по всем обвинениям в покушении на вымогательство и сопротивлении сотрудникам правопорядка.

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