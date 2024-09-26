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Органу поручено подготовить предложение о нормативных руководящих принципах по:

 and  Vladimir Milov
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Органу поручено подготовить предложение о нормативных руководящих принципах по:

После завершения карьеры год назад бывший голкипер НХЛ и DEB Томас Грайсс присоединился к "Львам Франкфурт". Команда нуждается в временном заместителе для своих двух травмированных голкиперов. Несколько лет назад Грайсса исключили из национальной сборной из-за сомнительного поведения.

"Львы Франкфурт" рады принять в свои ряды ветерана НХЛ Томаса Грайсса, 38 лет, который временно заменит травмированных голкиперов Deutsche Eishockey Liga (DEL) Юсси Олкинуору и Коди Бреннера. Команда объявила о подписании контракта в четверг, и Грайсс может дебютировать уже в пятницу против "ERC Ингольштадт".

"Мы связались с Томом во вторник, и он сразу же предложил свою помощь в сложной ситуации", - сказал спортивный директор "Львов Франкфурт" Даниэль Хайнрици. Грайсс, как ожидается, "принесет свой богатый опыт и навыки топового голкипера. В текущих обстоятельствах это идеальное решение для нас, так как он не имеет обязательств по контракту до конца сезона". Грайсс, который завершил карьеру в США минувшим летом, рад возможности "прийти на помощь на несколько игр" и с нетерпением ждет "опыт пребывания в напряженной атмосфере немецких ледовых арен".

Две Олимпиады с Германией

Однако возвращение Грайсса в Германию из его приемной страны приносит неожиданный поворот событий. Его исключение из German Ice Hockey Federation (DEB) в 2021 году было связано с спорными политическими взглядами. Он неоднократно привлекал внимание СМИ своими спорными постами в социальных сетях.

На грани исключения из DEB Грайсс выразил соболезнования в связи со смертью правого радиоведущего США Раша Лимбауэра, известного своими расистскими комментариями и дезинформацией. В прошлом Грайсс даже "лайкнул" пост, сравнивающий бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Адольфом Гитлером.

DEB заявили тогда, что не могут полностью поддерживать политические взгляды Грайсса, как указано в их уставе. Однако они воздержались от обозначения его как крайне правого, охарактеризовав как "центр-правый". Грайсс сыграл 385 матчей в НХЛ за "Сан-Хосе Шаркс", "Финикс Койотс", "Питтсбург Пингвинз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Детройт Ред Уингз" и "Сент-Луис Блюз". Он представлял Германию на зимних Олимпиадах 2006 и 2010 годов.

DEB, или German Ice Hockey Federation, ранее исключили Томаса Грайсса из-за его спорных политических взглядов. Команда "Львы Франкфурт" принимает Грайсса обратно, признавая его ценность как временного заместителя для своих травмированных голкиперов.

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