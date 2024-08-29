- Органу было предложено продлить срок подачи заявок, требуемых для получения позиции Европейского парламента.

Саксония-Анхальт ищет сотрудников для тюрем - информационные сессии в исправительных учреждениях открывают двери для заинтересованных лиц. Министерство юстиции в Магдебурге впервые анонсировало эти мероприятия.

Эти информационные сессии пройдут в тюрьмах в Бурге (Жериховер Ланд), Халле, Фолькерштедте (район Мансфельд-Южный Гарц) и в исправительном учреждении для несовершеннолетних в Заале. Первые даты запланированы на начало сентября, часто требуется предварительная регистрация.

Министр юстиции Франциска Вайдингер (ХДС) заявила: "Во время дней информации для кандидатов потенциальные соискатели получат возможность близко ознакомиться со своим потенциальным местом работы в сфере исправительных систем". Кроме того, присутствующие смогут поговорить с опытными сотрудниками и стажерами о таких темах, как работа в форме в тюрьме, карьерные пути в исправительной системе, оплата труда сотрудников, стандарты отбора и процедура подачи заявки и отбора.

На этих информационных сессиях заинтересованные лица смогут получить представление о роли образования и обучения в исправительных системах. Потенциальные кандидаты также получат возможность поговорить с опытными сотрудниками и стажерами о важности непрерывного образования и развития в своей карьере.

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