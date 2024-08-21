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Федеральные земли ГерманииНовостиИзменение Конституции

Органу было предложено предложить руководящие принципы для регулирующей меры, направленной на защиту рабочей силы от опасностей, связанных с воздействием радиации из-за ионизирующих лучей.

Фракция ХДС не интересует коалиция «Светофор» обсуждением потенциальных изменений конституции. Мартин считает эту ситуацию problematicой перед предстоящими выборами.

 and  Katherine Bradley
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В контексте представитель фракции ХДС по конституционным вопросам Гelmут Мартин выступает перед...
В контексте представитель фракции ХДС по конституционным вопросам Гelmут Мартин выступает перед связкой «светофор» в штате.

Управление через Народное Согласие и Национальные Цели - Органу было предложено предложить руководящие принципы для регулирующей меры, направленной на защиту рабочей силы от опасностей, связанных с воздействием радиации из-за ионизирующих лучей.

Группа ХДС в Рейнланд-Пфальце разочарована нежеланием коалиции "траffic light" сотрудничать по вопросу потенциальных конституционных изменений. Ранее проведенные переговоры с политиками от СДПГ, "Зеленых" и FDP не привели к интересу к обсуждению данной темы, как заявил заместитель председателя группы ХДС Гельмут Мартин в Майнце. Это упущенная возможность, поскольку существует значительное большинство демократических партий в ландтаге, что позволяет укрепить демократию и парламент через поправки. Будущее выборов в ландтаг, ожидаемых в 2026 году, остается неопределенным.

В прошлом партии "траffic light" и ХДС имели противоположные взгляды на конституционные поправки. СДПГ, "Зеленые" и FDP изначально выступали за снижение возраста голосования, исключение термина "раса" из конституционного текста и включение защиты климата в качестве цели земли. С другой стороны, ХДС поддерживала включение более широкого принципа устойчивого развития в качестве цели земли, межпоколенческой справедливости в качестве цели земли и снижение барьеров для гражданских инициатив.

Обсуждение ограничения срока полномочий для руководителей земли быстро прекратилось

ХДС также предложила идею ограничения срока полномочий будущих руководителей земли и нейтральных председателей расследований в ландтаге. Эти предложения были быстро отвергнуты политиками "траffic light" в прошлом году. Очевидно, что tanto "траffic light", как и ХДС нуждаются друг в друге для конституционных изменений, так как для этого необходимо двух-thirds majority в парламенте.

Мартин упомянул, что конструктивные переговоры о различных потенциальных поправках, помимо ограничения срока полномочий и председателя расследования, имели место. Планировалось, что подкомитет юридического комитета будет создан для тщательного анализа преимуществ и недостатков каждого концепта. Однако весь процесс был приостановлен после того, как "траffic light" на федеральном уровне отказался от своего плана по исключению термина "раса" из Основного закона.

Мартин сосредоточен на "демократических камерах сердца"

Стабильность "траffic light" в Рейнланд-Пфальце, похоже, важнее для них, чем содержательная дискуссия о том, как конституцию земли можно сделать более прочной, критиковал Мартин. "Для нас конституционная поправка не является самоцелью", - сказал он. Вместо этого больше внимания должно быть уделено тому, как можно лучше защитить "демократические камеры сердца", которые он узнал во время поездки в Польшу. Там стало очевидно, как быстро прочный правовой порядок может скатиться по скользкому склону под правительством PiS, которое было впоследствии voted out.

Для конституции земли Рейнланд-Пфальц, например, следует рассмотреть более высокие барьеры для роспуска парламента, согласно статье 84, которая в настоящее время позволяет роспуск ландтага решением простого большинства его членов.

Нежелание коалиции "траffic light" обсуждать "Поправку к Конституции" с ХДС помешало потенциальным улучшениям демократии и парламента, несмотря на необходимость сотрудничества с ХДС для конституционных изменений из-за двух-thirds majority, требуемого в парламенте. Коалиция "траffic light" не проявила интереса к определенным предложенным поправкам, таким как ограничение срока полномочий для будущих руководителей земли и председателей.

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