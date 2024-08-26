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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Органу было поручено углубиться в конкретику осуществленных шагов.

Политик ФДП Бюхольц поддерживает облегчение бремени на реализацию иммиграционных мер вместо обсуждения изменений политики. Он отказывается вводить дополнительные ограничения гражданских свобод в ответ на инцидент в Сольенgiorne, предпочитая сохранить их.

 and  Anthony Ross
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Бухారд выступает против дополнительных ограничений основных свобод после смертельного ножевого...
Бухారд выступает против дополнительных ограничений основных свобод после смертельного ножевого инцидента в Солпнгене.

- Органу было поручено углубиться в конкретику осуществленных шагов.

Бывший министр экономики Бернд Бучхольц предлагает строгую политику депортации после инцидента в Солингене

После трагического ножевого ранения в Солингене Бучхольц, политик из FDP, предлагает "значительную систему обращения с депортированными". Он выразил мнение, что текущий спор о длине лезвий является всего лишь отвлечением от настоящей проблемы - людей, которые используют эти оружия.

Он выступает за упрощение иммиграционного контроля путем централизации его функций. Бучхольц отметил, что многие депортированные люди законопослушны и присутствуют в назначенный день депортации, в то время как те, кто нет, продолжают проживать в стране. Такая ситуация не sostenible, добавил он.

"В случае Солингена подозреваемый был депортируемым, но скрылся до назначенной даты отбытия в Болгарию", - сказал Бучхольц.

"Мы не всегда нуждаемся в дополнительных ограничениях основных прав", - продолжил он. "Существуют различные правовые меры, которые может использовать консервативный министр-президент ХДС, подобный Данииэлю Гюнтеру в Шлезвиг-Гольштейне".

Подозреваемый в нападении в Солингене задержан

В пятницу вечером на городском фестивале в Солингене погибли трое человек, еще восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. 26-летний сирийский подозреваемый, подозреваемый в членстве в Исламском государстве (ИГ) и убийстве, сейчас задержан.

Официальные лица объяснили, что подозреваемый избежал депортации в Болгарию. Он прибыл в Германию 25 декабря 2022 года, но в соответствии с европейскими правилами Дублина, Болгария была ответственна за его процедуру убежища. Первая попытка депортировать его 3 июня 2023 года не увенчалась успехом, так как власти не смогли его найти в то время.

Бучхольц привел пример нападения с ножом в Солингене как пример того, как люди избегают депортации, подчеркнув необходимость более эффективной системы. Несмотря на то, что подозреваемый в нападении был депортируемым, он скрылся до назначенной даты отбытия в Болгарию.

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