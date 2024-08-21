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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон

Органом было решено предоставить финансовую помощь инициативе, ориентированной на вопросы окружающей среды.

Ливневые дожди, наводнения, стремительные водные всплески: климатические бедствия внесли разрушения в районе Касселя в начале месяца. С тех пор был создан фонд поддержки пострадавшего населения.

 and  Christian Meier
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Тяжелые дожди обрушились на Северный Гессен в начале августа, что привело к широкомасштабным...
Тяжелые дожди обрушились на Северный Гессен в начале августа, что привело к широкомасштабным наводнениям и многочисленным сели.

- Органом было решено предоставить финансовую помощь инициативе, ориентированной на вопросы окружающей среды.

В результате сильных наводнений и внезапных паводков в северной части района Касселя в начале августа пострадавшие жители теперь могут подать заявки на получение государственной финансовой помощи. Физические лица, а также сельскохозяйственные, садоводческие и коммерческие предприятия имеют месяц на подачу заявок в районный совет, как объявила администрация Касселя.

Цель этой инициативы - облегчить чрезвычайные страдания, вызванные повреждениями, связанными с погодой, и она учитывает ущерб, превышающий 5000 евро. "Мы не оставим граждан и муниципалитеты в беде и будем оказывать максимально возможную помощь пострадавшему региону", - заявил министр внутренних дел Гессена Роман Поссек в пресс-релизе.

Заявки принимаются только в письменной форме, электронные заявки не принимаются.

Заявки доступны на веб-сайтах района и администрации Касселя. Заявители должны заполнить и подать формы в оригинальном, подписанном бумажном виде - ни в коем случае не по электронной почте, подчеркивает администрация. Пострадавшие могут обратиться на горячую линию района по любым вопросам.

Особенно пострадали районы Рейнхардсхаген, Трендельбург и Весераль, а также города Хофгейismar и Бад-Карлсхафен в первую неделю августа. Район оценил ущерб в несколько миллионов евро: подвалы и первые этажи были затоплены, дороги были подмыты, и автомобили и жидкотопливные цистерны были унесены потоком. В наиболее пострадавшем муниципалитете Трендельбург-Готтсбюрен было повреждено более 60 жилых зданий, и трое пожарных получили легкие травмы во время операций.

Пострадавшие могут подать заявки на получение государственной финансовой помощи в соответствующий орган в совете пострадавшего района. Пострадавшие районы включают Рейнхардсхаген, Трендельбург и Весераль, все расположенные в более широком районе Касселя.

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