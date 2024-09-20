Органом был опубликован документ, в котором подробно описывается статус в Африканском союзе.

За последнюю неделю число подозрительных случаев оспы обезьян в Африке резко возросло до около 3000, согласно сообщениям. Однако это число может быть значительно выше из-за нехватки возможностей для тестирования и лабораторной мощности, как отмечают власти. Из них около 374 случая были подтверждены, а болезнь унесла жизни 14 человек. Это увеличение приводит к тому, что общее число случаев и смертей превышает 29 000 и 738 соответственно в 15 странах Африки с начала года.

Джон Касея, директор африканского агентства здравоохранения CDC Africa, подчеркнул на недавнем брифинге, что распространение оспы обезьян в Африке далеко от под контроля. Он связал этот разрыв между подозрительными и подтвержденными случаями с указанными причинами. По сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается примерно 180-процентный рост случаев и 39-процентный рост смертности. Касея подчеркнул: "Мы должны положить этому конец. Хватит!"

Вакцинация

Вакцины против оспы обезьян в Африке вселяют надежду, но пока только одна страна, Руанда, начала campagna вакцинации. По сообщениям, примерно 500 человек получили вакцину.

Однако стоит отметить, что Руанда не входит в число стран, наиболее пострадавших от этого заболевания. Ситуация гораздо более критическая в других африканских странах, таких как Демократическая Республика Конго и Бурунди, которые граничат с Руандой. На данный момент план вакцинации для Демократической Республики Конго все еще находится в стадии ожидания, как сообщил Касея.

Вызовом для вакцинации в Демократической Республике Конго, второй по величине стране в Африке и почти в семь раз большей, чем Германия, являются плохая инфраструктура и труднодоступные районы. Сохранение холодовой цепи для вакцин в сельских районах может быть особенно сложной задачей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в середине августа самый высокий уровень тревоги из-за вспышек оспы обезьян в Африке и потенциально более опасной новой разновидности, Ib. Это шаг направлен на повышение уровня бдительности глобальных властей.

Несмотря на объявление Всемирной организацией здравоохранения самого высокого уровня тревоги из-за вспышек оспы обезьян в Африке, только одна страна, Руанда, начала efforts по вакцинации, оставляя многие пострадавшие страны, такие как Демократическая Республика Конго и Бурунди, без защиты. Распространенные эпидемии оспы обезьян в Африке по-прежнему представляют собой значительные вызовы, с нехваткой возможностей для тестирования и лабораторной мощности, вносящими вклад в занижение числа случаев и смертей.

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