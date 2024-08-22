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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье и безопасность

Организация здравоохранения подтвердила 141 случай медицинских ошибок

Подозреваемые медицинские ошибки, приводящие к пролонгированному пребыванию в больнице и новым операциям, часто могут быть проинvestigated с помощью совета медицинских профессионалов. Какие медицинские специальности наиболее подозрительны?

 and  Viktoria Klein
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Обычно люди совершают ошибки, а ошибки медицинских работников могут обернуться серьезными...
Обычно люди совершают ошибки, а ошибки медицинских работников могут обернуться серьезными последствиями для их пациентов.

- Организация здравоохранения подтвердила 141 случай медицинских ошибок

Ошибки в медицинском лечении, или нет? Медицинская служба земли Саксония-Анхальт проверила 501 предполагаемые медицинские ошибки в 2023 году. В большинстве случаев ошибки не были найдены. Всего 72% подозреваемых ошибок, 360 в целом, были опровергнуты Медицинской службой. С другой стороны, только 141 случай, или 28%, действительно показал доказательства медицинских ошибок. Это число похоже на предыдущий год, 2022, когда было подтверждено 145 ошибок в лечении.

Как заявил Jens Hennicke, глава Медицинской службы земли Саксония-Анхальт, низкий уровень подтвержденных медицинских ошибок примечателен, если учитывать общий уровень медицинского и сестринского ухода в нашей стране в 2023 году. Он также подчеркнул, что ожидания современной медицины все более высоки, и вмешательства становятся все более сложными. Тем не менее, Hennicke предостерег, что осложнения нельзя полностью избежать. Они могут варьироваться от рубцевания и более длительного пребывания в больнице до необходимости дополнительных операций.

В тяжелых случаях медицинские ошибки могут иметь фатальные последствия, добавил Hennicke.

Большинство подозрений на медицинские ошибки поступали из областей ортопедии, травматологии и хирургии. В условиях ухода были выявлены проблемы, такие как пролежни, профилактика падений и правильное обеспечение жидкостью.

Медицинская служба продвигает культуру, которая поощряет открытое раскрытие, систематическую регистрацию и оценку медицинских ошибок и потенциальных рисков. Это включает в себя рассмотрение ошибок, даже тех, которые не причиняют вреда, чтобы минимизировать будущие случаи. Hennicke подчеркнул, что ошибки не должны рассматриваться исключительно как вредоносные события, а также как индикаторы потенциальной опасности.

Важность поддержания фокуса на здоровье и безопасности в медицинских процедурах была подчеркнута Jens Hennicke, поскольку осложнения, хотя и редкие, все еще могут возникнуть даже при продвинутых методах лечения и сложных вмешательствах. Регулярное рассмотрение и оценка потенциальных медицинских ошибок, даже тех, которые не приводят к вредным последствиям, помогают минимизировать будущие случаи, подчеркивая важность здоровой культуры ошибок в здравоохранении.

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