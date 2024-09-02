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Федеральные земли ГерманииНовостиБеженец

Организация защиты беженцев предупреждает о росте враждебных столкновений с перемещенными лицами

Проблемы мигрантов вышли на передний план предвыборной кампании штата. Комиссия по беженцам выразила обеспокоенность необоснованнойdownarrowраспространением страха.

 and  Christian Meier
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После региональных выборов Саксонский совет по вопросам беженцев выражает обеспокоенность ростом...
После региональных выборов Саксонский совет по вопросам беженцев выражает обеспокоенность ростом враждебных настроений в отношении лиц, ищущих убежище.

- Организация защиты беженцев предупреждает о росте враждебных столкновений с перемещенными лицами

Саксонская группа поддержки беженцев выражает обеспокоенность растущей предвзятостью по отношению к беженцам и повышенной агрессией в повседневных взаимодействиях после выборов в ландрате. Несмотря на 50-процентное снижение притока беженцев в Саксонию в первой половине 2024 года по сравнению с предыдущим годом, политики продолжают выражать чувство перегруженности, как отметил представитель ассоциации Дэвид Шмидтке. "Люди, которые упорно сеют панику в этом районе, подпитывают неопределенный, необоснованный страх перед беженцами". Большинство дискуссий о миграции в период выборов были лишены оптимизма.

Саксонская группа поддержки беженцев решительно выступает за понимание и включение беженцев, считая растущую предвзятость и агрессию необоснованными. Несмотря на снижение притока беженцев, политическое отношение к ним остается перегруженным и негативным, как подчеркнул Дэвид Шмидтке.

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