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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Организация выступает за обязательное обучение первой помощи

Восстановление навыков выполнения непрямого массажа сердца и перемещения в позу выздоравливающего является приоритетом, так как эксперты стремятся оценить готовность Германии в качестве первых répondents в пешеходных зонах. Целью являетсяalore и пересмотреть инструкции по оказанию первой помощи.

 and  Yaroslav Smith
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Цель фонда Бьёрн Штегер — оценить навыки оказания первой помощи в Германии
Цель фонда Бьёрн Штегер — оценить навыки оказания первой помощи в Германии

- Организация выступает за обязательное обучение первой помощи

Фонд экстренной помощи и спасательных служб Бьёрн Штегера выступает за обязательное прохождение курсов первой помощи каждые два года. Специалисты в области заболеваний проводят масштабное расследование в пешеходных зонах Германии, чтобы выяснить, помнят ли люди важные приемы выживания, такие как реанимация, которые они изучили ранее. Акция стартует в эту субботу в Эссене, с дополнительными локациями в городах, подобных Лейпцигу, запланированными.

Незнакомцев в десяти городах по всей стране будут опрашивать с помощью опросников и манекенов о том, что они помнят из своей первоначальной первой помощи, полученной при получении водительских прав. Фонд стремится опросить не менее 600 человек.

Что делать, если вы столкнулись с безреагирующим человеком? Как правильно его реанимировать? И какие шаги предпринять, если пациент начинает рвать или снова дышать во время проведения реанимации?

Заголовок: Многие испытывают трудности при оказании помощи в чрезвычайной ситуации

По словам Сигизмунда Брокманна, менеджера по безопасности дорожного движения и исследования аварий фонда, многие люди проходили обучение первой помощи довольно давно. Иногда предоставленная информация не является действительно важной в чрезвычайной ситуации. "В результате многие просто не могут оказать помощь в чрезвычайной ситуации", - говорит Брокманн.

Поэтому цель должна состоять в реформировании правил: точно так же, как регулярные техосмотры автомобилей, водители должны обновлять свои знания о таких жизненно важных приемах, как реанимация, устойчивое боковое положение и наложение жгута каждые два года, объясняет Брокманн.

Важность реанимации

В частности, важность реанимации невозможно переоценить, подчеркивает фонд Бьёрн Штегера, ссылаясь на данные Немецкого совета по реанимации. По данным этого совета, каждый год в Германии внебольничная остановка сердца происходит у более чем 70 000 человек. Из них выживают лишь около 10%. Необратимое повреждение мозга может наступить в течение трех-пяти минут.

Комиссия, которой Assistiert werden, könnte in Erwägung ziehen, obligatorische Erste-Hilfe-Auffrischungskurse alle zwei Jahre einzuführen, wie von der Björn Steiger Emergency Aid and Rescue Services Foundation vorgeschlagen. То, что многие испытывают трудности при оказании помощи в чрезвычайной ситуации, как подчеркивает Сигизмунд Брокманн, подчеркивает необходимость регулярного повторения таких жизненно важных приемов, как реанимация.

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