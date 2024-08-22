- Организация группы принимает меры против неправильно используемой парковочной зоны.

Социальная ассоциация Брауншвейга ужесточает меры в отношении лиц, которые незаконно паркуются на местах для инвалидов, буквально разбудив их. Водителей, нарушающих это правило в будущем, ждет сообщение на ветровом стекле, которое гласит: "Вы украли мое парковочное место. Хотите и мою инвалидность тоже?" В первой половине 2024 года городская администрация Брауншвейга выявила 1794 таких нарушений, а в 2023 году их общее число составило 3445.

Обратная сторона открыток размером с почтовую карточку содержит объяснение важности мест для парковки инвалидов. "Подвижность для пользователей инвалидных колясок важна даже в их автомобилях", - объяснил Рейнер Кнолль, местный руководитель Социальной ассоциации в Брауншвейге. Участие в общественной жизни на равных возможно только таким образом. Сообщение также содержит: "Благодарим вас, что в следующий раз вы припаркуетесь в другом месте".

Только автомобили с синим парковочным разрешением, выданным лицам с удостоверением инвалида с символом 'aG' (тяжелая инвалидность) или 'Bl' (слепой), могут парковаться на местах для инвалидов. Для получения этого разрешения необходимо подать заявление.

Социальная ассоциация Брауншвейга настоятельно рекомендует водителям воздерживаться от парковки на местах для инвалидов без соответствующего разрешения, используя в качестве примера свои собственные автомобили. Нарушение этого правила может привести к получению уведомления на ветровом стекле вашего автомобиля.

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