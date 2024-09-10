- Организации социальной поддержки выражают обеспокоенность по поводу непредсказуемой финансовой поддержки.

Берлинские социальные группы поддержки выражают серьезную обеспокоенность в связи с финансовыми корректировками правительства земли. Согласно заявлению, выпущенному ведущими ассоциациями Свободной ассоциации помощи (ЛИГА Берлин), "многие берлинские семьи не знают, получат ли они помощь от своего местного семейного центра в январе, будет ли продолжать работу их служба консультирования по долгам, закроется ли их молодежный клуб в начале нового года или их давний школьный социальный работник не сможет больше помогать их детям."

Существует высокая вероятность того, что социальные услуги для жителей будут сокращены, заявила Андреа Урсула Аш, член исполнительного совета ЛИГА и председатель Дiakonia Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица. "Многие поставщики услуг получили только временные решения о финансировании в этом году. Они еще не получили никаких четких указаний от Сенатской канцелярии." Социальная помощь очень нужна, и во многих случаях она даже не покрывает текущий спрос.

Мэр Кай Вегнер (ХДС) заявил, что из-за бюджетных ограничений он будет оценивать, какие социальные инициативы целесообразны, а какие можно убрать без резкого снижения уровня в городе.

Ассоциация помощи, в частности ЛИГА Берлин, выражает тревогу по поводу возможных сокращений социальных услуг в результате финансовых корректировок правительства земли. В частности, Андреа Урсула Аш, член исполнительного совета ЛИГА и председатель Дiakonia Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица, выразила обеспокоенность неопределенностью, с которой сталкиваются поставщики услуг, в том числе семейный центр, служба консультирования по долгам, молодежный клуб и школьный социальный работник.

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