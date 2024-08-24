- Организации признают распространение обмана: "Я просто глупец"

"Я никогда этого не говорил, было бы просто нелепо с моей стороны так заявить. Наша тактика команды не предусматривает подобные заявления," сказал Компани перед матчем Бундеслиги Байерна против Вольфсбурга. Матч был запланирован на 3:30 по DAZN в воскресенье. Как тренер, Компани подчеркнул важность соперничества среди своих игроков, заявив: "Говорить это не имело бы смысла в этом контексте". Клуб ранее осудил отчет как ложный.

"Нас не волнуют общественные мнения"

Спортивный директор Байерна, Макс Эберл, коснулся ситуации с де Лигтом во время пресс-конференции перед матчем. "Наши решения не основываются на общественном признании. Мы действуем в интересах клуба", - объяснил Эберл, имея в виду широкое признание среди фанатов Байерна де Лигта, которого они считали лучшим защитником в команде Мюнхена.

Де Лигт был продан примерно за 45 миллионов евро. Эберл признал надежные выступления де Лигта в футболке Байерна. Тем не менее, это также было частью их тактики команды, чтобы подписать другого левого защитника, что они и сделали, подписав японского национального игрока Хироки Ито из ВФБ Штутгарт. "Мы просто стратегически строим нашу команду", - заключил Эберл.

Несмотря на сильное общественное признание Маттиаса де Лигта, спортивный директор Байерна Макс Эберл подчеркнул, что решения клуба не основываются на таких чувствах. Вместо этого они действуют в интересах команды, как это продемонстрировало их стратегическое приобретение Хироки Ито из ВФБ Штутгарт, левого защитника, после ухода де Лигта из Баварии.

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