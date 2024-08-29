Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиИсследование

Организации ошибочно сосредоточивают свои поисковые усилия на неправильных местах для учеников.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Проигнорировать объявления о работе на досках объявлений неразумно, так как исследования...
Проигнорировать объявления о работе на досках объявлений неразумно, так как исследования показывают, что бизнесу следует matchs свои объявления о работе с предпочтительными паттернами consommation средств массовой информации более молодых поколений.

Организации ошибочно сосредоточивают свои поисковые усилия на неправильных местах для учеников.

Онлайн-реклама вакансий расширяется, но компании не учитывают цифровые привычки потенциальных учеников и используют неподходящие платформы. Исследование также показало снижение значения школьного диплома.

Опрос подростков и молодых людей в возрасте 14-25 лет показал, что каждый четвертый жалуется на ограниченное количество возможностей для ученичества в Германии. Главной причиной этого разрыва между компаниями и потенциальными учениками может быть недостаточное онлайн-объявление вакансий на соответствующих платформах социальных сетей. К такому выводу пришли в результате совместного опроса молодежи и бизнеса, проведенного Фондом Бертельсмана и Институтом немецкой экономики (IW).

Оба - молодые люди и корпорации - согласны, что поиск вакансий в основном ведется онлайн. Оба в основном полагаются на онлайн-объявления и размещение через Федеральное агентство занятости. Для исследования Iconkids & Youth, от имени Фонда Бертельсмана, в феврале и марте было опрошено более 1700 молодых людей в возрасте 14-25 лет. В свою очередь, IW опросила менеджеров по персоналу 895 компаний с марта по май.

Компании в основном игнорируют TikTok

Существуют различия в использовании социальных сетей. Несмотря на то, что молодые поколения более активны на платформах, таких как YouTube, TikTok и Snapchat, 70% компаний размещают свои вакансии на Facebook, хотя там проводит время только четверть молодых людей. С другой стороны, 30% молодых людей регулярно используют TikTok, который почти не используется менее чем у 4% компаний. Единственной платформой, которой доверяют обе группы, является Instagram.

Авторы исследования предлагают компаниям изменить свои коммуникационные стратегии, чтобы соответствовать цифровым привычкам молодых поколений, чтобы привлечь больше потенциальных кандидатов. Классические методы объявления вакансий в газетах или на досках объявлений не должны быть упущены, особенно для молодых людей с более низким уровнем образования.

Мягкие навыки становятся важнее

По словам трех четвертей опрошенных компаний, навыки и качества кандидатов становятся все более важными, а формальные квалификации - менее значимыми. Эта тенденция должна быть более эффективно подчеркнута: только чуть более половины молодых людей считают, что их личные навыки важны. Даже треть явно не согласна. "Молодые люди не должны бояться подавать заявление с более низкими оценками, а вместо этого должны верить в свои силы", - советует Клеменс Вайланд, эксперт по профессиональной подготовке в Фонде Бертельсмана.

Обучение в целом воспринимается положительно: более 80% компаний и молодых людей считают его отличной основой для карьеры. 6 из 10 респондентов также считают, что с ученичеством можно жить комфортно позже. Тем не менее, более половины компаний и более 60% молодых людей считают, что двойное обучение не ценится обществом достаточно.

Несмотря на то, что исследование показывает разрыв между компаниями и потенциальными учениками в онлайн-рекламе вакансий, оно также предлагает, чтобы компании адаптировали свои коммуникационные стратегии, чтобы соответствовать цифровым привычкам молодых поколений. Это может включать в себя использование платформ, таких как TikTok, где молодые люди проводят больше времени, чем компании в настоящее время.

В свете исследования, которое показывает снижение значения школьного диплома, компании, которые уделяют больше внимания мягким навыкам и личным качествам кандидатов, потенциально могут привлечь больше заинтересованных кандидатов, как показывают данные, что менее половины молодых людей считают свои навыки важными.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во втором квартале также наблюдался рост подлинных показателей.
Экономика

Заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, наблюдает тенденцию к росту во втором квартале.

Умеренные повышения зарплаты опережают более мягкое повышение цен, что повышает покупательную способность людей.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Легендарный инвестор Баффет отметит 94-летие в течение следующих двух дней.
Экономика

Корпорация Уоррена Баффета входит в элиту миллиардеров.

Корпорация Уоррена Баффета входит в элиту миллиардеров. В 1965 году Уоррен Баффет основал свою инвестиционную компанию. С тех пор ее акции выросли в среднем на 20% в год, обойдя основные индексы. Недавно компания вошла в число миллиардеров. За несколько дней до своего 94-го дня рождения стоимость компании Уоррена Баффета, Berkshire

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Недорогие институты прогнозируют: инфляция скоро упадет ниже 2%
Экономика

Недорогие институты прогнозируют: инфляция скоро упадет ниже 2%

Недавно стабильность нисходящей динамики инфляции поставлена под сомнение. Экономисты привели доказательства, относящиеся к прогнозам коммерческих цен.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидается, что температура может подняться до 35 градусов во второй половине недели....
Федеральные земли Германии

Сильная летняя погода сопровождается сильными горными грозами

В следующие дневные часы могут ожидаться температуры до 35 градусов, жара летом, по данным ДВД. Эта жара ожидается в северо-западном регионе федеральной земли и в районе Констанца.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно