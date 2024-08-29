Организации ошибочно сосредоточивают свои поисковые усилия на неправильных местах для учеников.

Онлайн-реклама вакансий расширяется, но компании не учитывают цифровые привычки потенциальных учеников и используют неподходящие платформы. Исследование также показало снижение значения школьного диплома.

Опрос подростков и молодых людей в возрасте 14-25 лет показал, что каждый четвертый жалуется на ограниченное количество возможностей для ученичества в Германии. Главной причиной этого разрыва между компаниями и потенциальными учениками может быть недостаточное онлайн-объявление вакансий на соответствующих платформах социальных сетей. К такому выводу пришли в результате совместного опроса молодежи и бизнеса, проведенного Фондом Бертельсмана и Институтом немецкой экономики (IW).

Оба - молодые люди и корпорации - согласны, что поиск вакансий в основном ведется онлайн. Оба в основном полагаются на онлайн-объявления и размещение через Федеральное агентство занятости. Для исследования Iconkids & Youth, от имени Фонда Бертельсмана, в феврале и марте было опрошено более 1700 молодых людей в возрасте 14-25 лет. В свою очередь, IW опросила менеджеров по персоналу 895 компаний с марта по май.

Компании в основном игнорируют TikTok

Существуют различия в использовании социальных сетей. Несмотря на то, что молодые поколения более активны на платформах, таких как YouTube, TikTok и Snapchat, 70% компаний размещают свои вакансии на Facebook, хотя там проводит время только четверть молодых людей. С другой стороны, 30% молодых людей регулярно используют TikTok, который почти не используется менее чем у 4% компаний. Единственной платформой, которой доверяют обе группы, является Instagram.

Авторы исследования предлагают компаниям изменить свои коммуникационные стратегии, чтобы соответствовать цифровым привычкам молодых поколений, чтобы привлечь больше потенциальных кандидатов. Классические методы объявления вакансий в газетах или на досках объявлений не должны быть упущены, особенно для молодых людей с более низким уровнем образования.

Мягкие навыки становятся важнее

По словам трех четвертей опрошенных компаний, навыки и качества кандидатов становятся все более важными, а формальные квалификации - менее значимыми. Эта тенденция должна быть более эффективно подчеркнута: только чуть более половины молодых людей считают, что их личные навыки важны. Даже треть явно не согласна. "Молодые люди не должны бояться подавать заявление с более низкими оценками, а вместо этого должны верить в свои силы", - советует Клеменс Вайланд, эксперт по профессиональной подготовке в Фонде Бертельсмана.

Обучение в целом воспринимается положительно: более 80% компаний и молодых людей считают его отличной основой для карьеры. 6 из 10 респондентов также считают, что с ученичеством можно жить комфортно позже. Тем не менее, более половины компаний и более 60% молодых людей считают, что двойное обучение не ценится обществом достаточно.

Несмотря на то, что исследование показывает разрыв между компаниями и потенциальными учениками в онлайн-рекламе вакансий, оно также предлагает, чтобы компании адаптировали свои коммуникационные стратегии, чтобы соответствовать цифровым привычкам молодых поколений. Это может включать в себя использование платформ, таких как TikTok, где молодые люди проводят больше времени, чем компании в настоящее время.

В свете исследования, которое показывает снижение значения школьного диплома, компании, которые уделяют больше внимания мягким навыкам и личным качествам кандидатов, потенциально могут привлечь больше заинтересованных кандидатов, как показывают данные, что менее половины молодых людей считают свои навыки важными.

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