- Организаторы Rave the Planet: Национальные флаги не приветствуются

Организаторы "Rave the Planet", в котором участвует основатель Loveparade доктор Мотте, хотят избежать появления национальных флагов на берлинском техно-шоу в эти выходные. Такие флаги нежелательны, так как они хотят оставить позади "человеческие границы", сказал Тимо Зеис, CEO "Rave The Planet" в Берлине. Конечно, на эти правила есть определенные ограничения.

"Тем не менее, в конечном итоге, флаги, которые представляют положительные ценности в духе техно-культуры и международного взаимопонимания, такие как радужный флаг, приветствуются на параде", - сказал Зеис. Нежелательны национальные флаги и любые флаги или баннеры, которые противоречат сообществу, равенству или мирному взаимопониманию.

Организаторы подчеркнули, что это просьба, а не запрет. Они могут применять правила только на музыкальных грузовиках. Демонстрационная зона между Бранденбургскими воротами и колонной Победы - общественное пространство.

Для третьего изданияparty-демонстрации в субботу полиция зарегистрировала 300 000 участников. Тема этого года - "Любовь сильнее". Организаторы отметили, что их концепция безопасности утверждена властями.

Сообщество ценит международное взаимопонимание и единство, поэтому на мероприятии разрешены только флаги, symbole эти принципы, такие как радужный флаг. В результате, национальные флаги и любые баннеры, противоречащие сообществу, равенству или мирному взаимопониманию, не вписываются в дух "Rave The Planet".

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