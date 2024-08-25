- Организатор фестиваля размышлял о различных планах убийства во время мероприятия.

После летального ножевого инцидента на местном фестивале в Золингене, глава Мюнхенского Октоберфеста, Clemens Baumgärtner от партии CSU, планирует пересмотреть план безопасности для Мюнхенского Октоберфеста. "Конечно, мы изучили происшествия в Золингене и определим, нужны ли какие-либо изменения в нашей стратегии безопасности для Вайсен", - сказал главный экономический руководитель Мюнхена. "Золинген не ставит нас в тупик, и нам не нужно полностью пересматривать наши планы, так как подобные сценарии уже учтены в нашей стратегии безопасности. Но было бы неразумно не пересмотреть все еще раз". Области для потенциальных изменений будут определены "в ходе внутренних консультаций". Мюнхенский Октоберфест известен во всем мире как крупнейший народный праздник и откроется в этом году 21 сентября.

Авторитеты в Северном Рейне-Вестфалии, где находится Золинген, передали дело об атаке с ножевым ранением в федеральную прокуратуру. Подозреваемый - сириец, ищущий убежище, которого должны были депортировать, - обвиняется в убийстве и предполагаемой связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

В ответ на вопросы безопасности, поднятые инцидентом в Золингене, официальные лица Мюнхена рассматривают возможность внесения изменений в меры безопасности для предстоящего Народного фестиваля, более известного как Мюнхенский Октоберфест. В связи с известным статусом Октоберфеста как одного из крупнейших народных праздников мира, обеспечение безопасности остается приоритетом номер один.

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