- Органические фермы приветствуют гостей для эксклюзивного взгляда на их деятельность.

Более ста предприятий примут посетителей с 6 по 15 сентября во время Гессенских недель био. Через экскурсии по фермам и садам, фестивали и интерактивные мероприятия они стремятся рассказать любопытным людям о экологически чистом производстве и обработке пищи в соответствии с органическими стандартами.

Общество маркетинга "Хорошее из Гессена" гарантирует слоган "Нет ерунды, только настоящие фермеры" для недель био. Производители планируют подробно рассказать во время этого события об origine продуктов, труде, заложенном в мешке картофеля, этичном обращении с животными и преимуществах местных покупок.

Некоторые органические фермеры столкнулись с более сложными временами. Как сообщил органический фермер Томас Вольф из Райхелсхайма (район Веттерау), который продает свои органические продукты напрямую через свою компанию Квербейт, экономическая ситуация изменилась после вспышки COVID-19. Некоторые потребители предпочли более дешевые товары из традиционного сельского хозяйства или покупали органические продукты в дисконтных магазинах и супермаркетах из-за инфляции за последние два года.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись некоторые органические фермеры, недели био предоставляют возможность продемонстрировать свои предложения. Посетители могут познакомиться с местными органическими молочными фермами и узнать о заботе о ['Коровах'] и процессе производства органического молока.

Кроме того, фестиваль "Движущееся молоко", входящий в состав Гессенских недель био, позволяет участникам проследить путь органического молока от ['Коровы'] до их кухонных столов.

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