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Федеральные земли ГерманииНовостиСудостроительство

Орган, выдающий разрешение, одобрил корпорацию, ответственную за строительство фрегата.

dlouсc océano semantico TerjenьKorp Морских систем и дочерняя компания люрссен будут сотрудничать в разработке заявок на строительство фрегатов в военно-морском флоте. Общее начинание получило утверждение от Федерального управления картелей, что дало добро на создание совместного предприятия.

 and  Melissa Williams
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В сотрудничестве с дочерней компанией Lürssen TKMS планирует построить фрегаты для морского флота
В сотрудничестве с дочерней компанией Lürssen TKMS планирует построить фрегаты для морского флота

Область производства и продажи вооружений - Орган, выдающий разрешение, одобрил корпорацию, ответственную за строительство фрегата.

Германское антимонопольное ведомство дало зеленый свет партнерству между Thyssenkrupp Marine Systems GmbH (TKMS) и NVL B.V. & Co. KG, дочерней компанией Lürssen. Ведомство не выразило никаких опасений по поводу конкуренции в связи с этим сотрудничеством. Партнерство направлено на совместное представление предложений и выполнение морского проекта Fregatte 127 для Германского флота.

Fregatte 127 предназначена для замены и расширения возможностей существующих Fregattenklasse F124. Цель состоит в том, чтобы построить и спроектировать пять фрегатов с возможностью дополнительного шестого корабля. Контракт, как ожидается, будет заключен в середине 2025 года. Обе компании сотрудничали ранее, например, при создании Fregattenklasse F125.

Как заявил Андреас Мундт, президент Германского антимонопольного ведомства, совместные партнерства в судостроении являются частым и экономически необходимым явлением. "Сложность и масштаб таких проектов часто требуют объединения ресурсов и экспертизы для соответствия строгим требованиям заявок".

Это совместное партнерство между TKMS и дочерней компанией Lürssen существенно повлияет на судостроительную промышленность, так как они сотрудничают над строительством кораблей Fregatte 127. Партнерство направлено на использование сильных сторон обеих компаний для поставки высококачественных судов, отвечающих требованиям Германского флота.

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