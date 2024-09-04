Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Ордер на арест в связи с покушением на убийство после нападения на жительницу Дюйсбурга.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
В Duisбурге, женщина чудом выжила в своей жилплощади, получив тяжёлые травмы. К счастью, она...
В Duisбурге, женщина чудом выжила в своей жилплощади, получив тяжёлые травмы. К счастью, она осталась в живых и смогла рассказать об этом. Полиция задержала подозреваемого.

- Ордер на арест в связи с покушением на убийство после нападения на жительницу Дюйсбурга.

После почти смертельного нападения на женщину-жителя Duisburgh, судья поместил предполагаемого виновника под стражу в преддверии суда по обвинению в умышленном покушении на убийство. Согласно сообщениям, обвиняемый хранил молчание в отношении обвинений против него. Авторитеты утверждают, что его действия были совершены с враждебными намерениями, согласно заявлению представителя прокуратуры Duisburgh.

Как сообщается, tanto обвиняемый, как и жертва, оба в возрасте двадцати лет, ранее были знакомы, но не состояли в романтических отношениях, как ранее сообщали власти. Женщина едва не лишилась жизни в своей квартире в понедельник вечером. Она смогла связаться с другом, сообщив ему о своей беде и попросив помощи.

Друг затем позвонил в службу спасения, которая обнаружила жертву серьезно раненой в квартире. Сейчас она выздоравливает и вне опасности. Подозреваемый был впоследствии задержан поблизости. Установлено, что он родом из Чехии, в то время как жертва немецкого происхождения.

Инцидент в Duisburgh классифицирован как тяжкое преступление из-за попытки убийства. Предварительное заключение обвиняемого является результатом обвинений, связанных с этим преступлением.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно