- Ордер на арест в связи с покушением на убийство после нападения на жительницу Дюйсбурга.

После почти смертельного нападения на женщину-жителя Duisburgh, судья поместил предполагаемого виновника под стражу в преддверии суда по обвинению в умышленном покушении на убийство. Согласно сообщениям, обвиняемый хранил молчание в отношении обвинений против него. Авторитеты утверждают, что его действия были совершены с враждебными намерениями, согласно заявлению представителя прокуратуры Duisburgh.

Как сообщается, tanto обвиняемый, как и жертва, оба в возрасте двадцати лет, ранее были знакомы, но не состояли в романтических отношениях, как ранее сообщали власти. Женщина едва не лишилась жизни в своей квартире в понедельник вечером. Она смогла связаться с другом, сообщив ему о своей беде и попросив помощи.

Друг затем позвонил в службу спасения, которая обнаружила жертву серьезно раненой в квартире. Сейчас она выздоравливает и вне опасности. Подозреваемый был впоследствии задержан поблизости. Установлено, что он родом из Чехии, в то время как жертва немецкого происхождения.

Инцидент в Duisburgh классифицирован как тяжкое преступление из-за попытки убийства. Предварительное заключение обвиняемого является результатом обвинений, связанных с этим преступлением.

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