Опытные исследователи подводных вод разыскивают шестерых пропавших без вести людей

У побережья Сицилии во время сильного шторма затонула яхта "Байезиан", на борту которой находились 22 человека. Шесть из них до сих пор не найдены. Подводные ныряльщики-профессионалы сейчас ведут поиски, но операция не так проста.

Поиски шести пропавших начались после того, как "Байезиан" затонул у побережья Сицилии. Итальянские ныряльщики работали без перерыва с самого утра, в том числе ищут британского тех-предпринимателя Майка Линча и других, как сообщает Сицилийская гражданская защита.

В понедельник вечером, около 8 часов, ныряльщики завершили первое обследование затонувшей яхты на дне моря безрезультатно. "Байезиан", длина которого около 50 метров, затонул ранним утром в понедельник в шторм у порта Портичелло на севере Сицилии. По данным береговой охраны, на борту находились 22 человека. 15 из них были спасены и доставлены в безопасное место.

Сначала сообщалось о семи пропавших без вести, но позже в воде было найдено тело. Поиски оказались сложными, как заявили в местном пожарном департаменте. "Байезиан" сейчас лежит на дне моря на глубине 49 метров. Считается, что пропавшие могут все еще находиться внутри затонувшей яхты. Во время первого погружения эксперты смогли осмотреть только мостик, так как вход внутрь яхты был заблокирован.

Официальные заявления подтверждают, что шестеро пропавших - четверо британских граждан и двое американских граждан. Как сообщают местные СМИ, среди пропавших без вести также британский миллиардер Майк Линч, которого часто называют "британским Биллом Гейтсом", и его 18-летняя дочь. Жена Линча была спасена и госпитализирована.

Итальянские власти поручили спасательную операцию Комиссии, которая руководит поисками шести британских и американских граждан. Несмотря на сложные условия, Комиссия продолжает свои усилия по поиску пропавших внутри затонувшей яхты "Байезиан".

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