Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПогода

Опытные аналитики предсказывают регулярные явления небольших штормов в течение всего года.

Бурьевой шторм осеннего вида обрушился на берег Северного моря в летний день в пятницу. Несмотря на то, что такое погодное явление является необычным, оно все же не исключено, считают специалисты.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Нев Lehenе летнее наводнение затопило некоторые районы рыбного рынка в Гамбурге в пятницу.
Нев Lehenе летнее наводнение затопило некоторые районы рыбного рынка в Гамбурге в пятницу.

масштабное затопление морской водой, вызванное экстремальными погодными условиями, в частности ураганами или тайфунами - Опытные аналитики предсказывают регулярные явления небольших штормов в течение всего года.

Летний прилив, подобный тому, который прошлой пятницей обрушился на побережье Северного моря, затопив части рыбного рынка в Гамбурге, хотя и нечастый, но все же не является чем-то небывалым, утверждают специалисты. "Выражение 'сезон штормовых приливов' может дать понять, что штормовые приливы происходят только в незимние полгода, но это не так", - объяснил Хайко Кнаак из службы предупреждения о штормовых приливах на побережье Нижней Саксонии, которой управляет Государственное управление по водному хозяйству, береговой защите и природоохране (NLWKN). "Хотя статистически штормовые приливы действительно чаще происходят зимой, более легкие, как тот, что был в прошлую пятницу, могут происходить в любое время года", - подчеркнул Кнаак.

Весь побережье Нижней Саксонии в прошлую пятницу пересекло порог легкого штормового прилива. Например, уровень воды на Нортенее был примерно на 114 сантиметров выше нормы, которая называется средним уровнем высокой воды. Эксперты классифицируют такие случаи как "легкие штормовые приливы" - наименее серьезные из четырех категорий штормовых приливов - когда уровень воды поднимается на 93 сантиметра на этом измерителе.

В Цухhaven уровень воды достиг 154 сантиметров. Служба предупреждения о штормовых приливах считает это легким штормовым приливом, определяя его как воду, превышающую 109 сантиметров над средним уровнем высокой воды в этом месте.

Погодные условия в прошлую пятницу способствовали штормовому приливu, который затронул Цухhaven и другие части побережья Нижней Саксонии. Однако, как отметил Хайко Кнаак, легкие штормовые приливы, подобные тому, что произошло, могут происходить в любое время года, а не только летом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно