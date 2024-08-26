масштабное затопление морской водой, вызванное экстремальными погодными условиями, в частности ураганами или тайфунами - Опытные аналитики предсказывают регулярные явления небольших штормов в течение всего года.

Летний прилив, подобный тому, который прошлой пятницей обрушился на побережье Северного моря, затопив части рыбного рынка в Гамбурге, хотя и нечастый, но все же не является чем-то небывалым, утверждают специалисты. "Выражение 'сезон штормовых приливов' может дать понять, что штормовые приливы происходят только в незимние полгода, но это не так", - объяснил Хайко Кнаак из службы предупреждения о штормовых приливах на побережье Нижней Саксонии, которой управляет Государственное управление по водному хозяйству, береговой защите и природоохране (NLWKN). "Хотя статистически штормовые приливы действительно чаще происходят зимой, более легкие, как тот, что был в прошлую пятницу, могут происходить в любое время года", - подчеркнул Кнаак.

Весь побережье Нижней Саксонии в прошлую пятницу пересекло порог легкого штормового прилива. Например, уровень воды на Нортенее был примерно на 114 сантиметров выше нормы, которая называется средним уровнем высокой воды. Эксперты классифицируют такие случаи как "легкие штормовые приливы" - наименее серьезные из четырех категорий штормовых приливов - когда уровень воды поднимается на 93 сантиметра на этом измерителе.

В Цухhaven уровень воды достиг 154 сантиметров. Служба предупреждения о штормовых приливах считает это легким штормовым приливом, определяя его как воду, превышающую 109 сантиметров над средним уровнем высокой воды в этом месте.

Погодные условия в прошлую пятницу способствовали штормовому приливu, который затронул Цухhaven и другие части побережья Нижней Саксонии. Однако, как отметил Хайко Кнаак, легкие штормовые приливы, подобные тому, что произошло, могут происходить в любое время года, а не только летом.

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