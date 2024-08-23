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Опытный журналист был убит за пределами своего дома, и его новостной агентству поручено освещать судебные процессы предполагаемого преступника.

При начале судебного процесса над Робертом Теллесом, Лас-Вегас Ревю-Джорнал столкнулся с неприятной дилеммой: Какова тактика, которую должно использовать издание, чтобы сообщать о процессе, где его собственного журналиста обвиняют в убийстве?

 and  Katherine Bradley
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В суде Лас-Вегаса Роберта Теллеса судят за смертельное происшествие, связанное с известным...
В суде Лас-Вегаса Роберта Теллеса судят за смертельное происшествие, связанное с известным расследовательским журналистом Джеффом немецким от Las Vegas Review-Journal

Опытный журналист был убит за пределами своего дома, и его новостной агентству поручено освещать судебные процессы предполагаемого преступника.

Неожиданная проблема, с которой столкнулась газета и ее команда в течение примерно двух лет, связана с арестом и обвинением Теллеса, бывшего 47-летнего администратора из округа Кларк, в связи со смертельным ножевым ранением расследовательского журналиста ДжеффаGermana из Review-Journal. Неожиданная и шокирующая гибель преданного журналиста произошла после того, как он несколько месяцев работал над внутренними разногласиями и обвинениями в неподобающем поведении в офисе Теллеса. Несмотря на его утверждения о невиновности, Теллес рискует провести остаток своей жизни в тюрьме, если будет признан виновным.

Редакции привыкли сталкиваться с болью и потерями, отправлять репортеров в зоны конфликтов, общаться с жертвами и подозреваемыми в немыслимых преступлениях и противостоять угрозам своей безопасности. Однако объективное освещение убийства коллеги-журналиста в собственном дворе является сложной задачей, даже для самых опытных профессионалов. Для Review-Journal эта сложная задача стала новой нормой.

«Расследование Джеффа выявило менеджера, обвиняемого в запугивании, мести и создании враждебной рабочей среды, а также в недопустимых отношениях с коллегой-женщиной», - сказала Ронда Праст, бывший редактор Review-Journal, возглавлявшая расследование команды после смерти Джеффа, на конференции IRE в 2021 году.

Поражение Теллеса на демократических праймериз после публикации расследования Джеффа положило конец его сроку на общественной службе. После выборов Теллес опубликовал агрессивное заявление на своем веб-сайте, осуждающее Review-Journal и его освещение, отрицая обвинения, изложенные в расследованиях Джеффа.

После обнаружения Джеффа возле его дома журналисты Review-Journal, все еще потрясенные жестоким преступлением, начали расследование, чтобы найти его убийцу и завершить его незавершенную работу.

Расследование включало тщательный анализ расследований Джеффа в поисках улик, что в конечном итоге привело к аресту и обвинению Теллеса в убийстве.

«В течение тех первых дней команда не останавливалась. Мы должны были проследить источники Джеффа, потому что он не поделился этой информацией», - рассказала Праст. «Некоторые были найдены через его электронную почту. Я нашла одного источника в корзине электронной почты Джеффа. Брайана [Эриксон] и Арт [Кейн] проработали источники и просмотрели горы распечатанных записей, которые Джефф держал дома».

Брайана Эриксон, бывший расследовательский репортер Review-Journal, стремилась продолжить наследие Джеффа, переосмысливая различные этапы жизни Теллеса и исследуя якобы токсичное и запугивающее поведение, которое не вызывало беспокойства в учреждениях, ответственных за него, как она рассказала на конференции IRE.

Газета погрузилась в прошлое Теллеса, извлекая звонки 911 от его бывшей жены и находит видеозаписи его прошлого ареста по обвинению в домашнем насилии.

В то время как они освещали убийство Джеффа, Review-Journal приоритетно защищала конфиденциальность погибшего журналиста и его источники. Во время полицейского расследования правоохранительные органы изъяли телефон Джеффа, четыре компьютера и внешний жесткий диск из его дома.

«Справедливость для Джеффа является нашим главным приоритетом. Однако его многочисленные конфиденциальные источники для историй ДОЛЖНЫ быть защищены», - подчеркнул Кит Мойер, издатель и редактор Review-Journal, в социальных сетях.

Хотя Верховный суд Невады подтвердил закон штата, защищающий журналистов от принуждения к разглашению своих источников, в конечном итоге Review-Journal предоставила прокуратуре, адвокатам защиты и правоохранительным органам большинство данных с телефона Джеффа в мае.

За неделю до суда над Теллесом Review-Journal опубликовала серию статей, посвященных суду и блестящей карьере Джеффа. Эти статьи, написанные редактором расследований Артуром Кейном и репортером суда Кэти Ньюберг, представили Джеффа как храброго расследовательского журналиста, умелого в общении с фигурами организованной преступности в Лас-Вегасе и преданного своей работе. Review-Journal также создала «Память о Джефе Germane» на своем веб-сайте, где размещены все сообщения о погибшем журналисте с момента его смерти в 2022 году.

По мере начала суда Review-Journal гарантировала, что ее аудитория остается информированной, переместив историю на первую полосу газеты и предложив прямой эфир суда на своем веб-сайте.

Освещение трагедий является обычной задачей для журналистов, но когда жертва - коллега, задача становится еще сложнее, сказала Кэтрин Джейкобсен, ответственная за США, Канаду и Карибский бассейн в CPJ.

«Но то, в чем журналисты, я думаю, действительно хороши, - это надеть свои шляпы репортеров и, что бы ни случилось, сначала сообщать, а потом обрабатывать», - сказала Джейкобсен CNN. «Я имею огромное уважение к взвешенному подходу, который редакции, подобные Las Vegas Review-Journal, принимают при работе с такими сложными темами».

Review-Journal отказалась комментировать эту историю, сославшись на продолжающийся суд.

«Мы позволим нашим сообщениям говорить за нас до тех пор», - сказал Гленн Кук, исполнительный редактор и старший вице-президент по новостям Review-Journal.

В то время как судьба Теллеса находится в руках присяжных, команда газеты присоединяется к ряду других редакций, которые были вынуждены справиться с травмой, поразившей их собственный персонал. С 1992 года в США были убиты 14 журналистов, последний из которых был телерепортер, застреленный во Флориде в прошлом году во время освещения другого стрельбы, согласно CPJ.

За последние несколько месяцев The Wall Street Journal провел общественную кампанию, чтобы добиться освобождения журналиста Эвана Гершковича, необоснованно заключенного в тюрьму в России в течение 491 дня. Во время его заключения коллеги по работе поддерживали пламя надежды, подчеркивая его ситуацию на первой полосе, организуя чтения, мировые забеги и шум в социальных сетях, чтобы обратить внимание на ситуацию своего коллеги.

Некоторое время назад, The Washington Post реализовала энергичную стратегию освещения исчезновения и жестокого убийства саудовского журналиста и случайного contribютора Джамала Хашогги. В то время, когда Хашогги все еще считался пропавшим без вести, The Post опубликовала множество статей, описывающих события, окружающие исчезновение журналиста, и сыграла решающую роль в разоблачении правды о трагической гибели журналиста.

К сожалению, по мере продолжения конфликта между Израилем и ХАМАСом, по меньшей мере девять журналистов, работающих на телеканал Al Jazeera, погибли в ожесточенных столкновениях. Не колеблясь, катарский канал не колебался в осуждении смерти своих журналистов и фотографов, возлагая вину на израильскую армию в резких заявлениях.

В связи с врожденными требованиями профессии, журналисты часто вызываются освещать смерти своих коллег так же, как и другие рутинные события в своих общинах. Особенно трудное и эмоциональное предприятие.

Колумнист The Review-Journal Катсилометс, комментируя смерть Джермана, метко заметил: "Это Джефф - тот, кто лучше всего подходит для освещения этой истории. К нему мы бы обратились в подобных ситуациях".

The Review-Journal столкнулась с критикой со стороны Теллеса после его поражения на демократических праймериз, после чего он опубликовал манифест, осуждающий газету и ее освещение его неподобающего поведения. В медийном ландшафте предприятия, подобные The Review-Journal, должны осторожно лавировать в деликатных ситуациях, чтобы защитить свои источники и гарантировать объективное освещение.

2 июня 2021 года расследовательский журналист «Лас-Вегас Ривью-джournal» Джефф Герман был замечен на оживлённой полосе Лас-Вегаса. К сожалению, Герман погиб в результате stabbing инцидента в сентябре 2022 года.

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