- Опытный игрок, столкнувшийся с переменным профессиональным видением

Учителя были ошеломлены, когда их познакомили с небольшой цифровой игрой "Icentio". Как маленькая искра, игрок погружается в таинственный подземный мир; его слабый свет освещает только ближайшие окрестности и защищает от темноты. Достаточно тусклый, чтобы распознать опасности и страшных существ вовремя. Искра может стать ярче, но только пока хватит свечения. Редкие светящиеся грибы предлагают пополнение. С погружением в звуковое сопровождение, игра уходит все глубже. В эту компактную игру все помещается: музыка, упрощенная графика, постепенная сложность и правдоподобие истории. То, что больше всего поразило учителей: это работа первокурсника без опыта в разработке игр или художественного образования.

Для своих природных способностей, 23-летний Джулиан Картер не считает себя. "Первые месяцы в академии были подавляющими. Было так много, чтобы усвоить. Я думал, что не справлюсь," вспоминает худощавый блондин первые дни в "htk Академии". Сейчас, на втором семестре, якобы самом сложном, HTK - это государственно утвержденная профессиональная школа в Гамбурге, предлагающая разработку игр в качестве полноценной программы обучения, а также коммуникационный дизайн и иллюстрацию. Кроме того, в Германии предлагается около 23 программ бакалавриата и магистратуры по разработке игр в университетах прикладных наук, университетах, дистанционных университетах и частных академиях.

Разработка игр требует креативности во всех формах

"Разработка игр охватывает почти все формы цифровой креативности: от написания истории до музыки и звуковых эффектов, художественного дизайна, анимации, игровой механики до программирования", с энтузиазмом делится Джулиан. Мы сидим в его комнате. Стены украшены полками, заполненными видеоиграми, аккуратно разделенными по типу консоли: здесь игры Xbox, там PlayStation, и небольшая полка для Nintendo GameCube. Его увлечение играми началось с GameCube - его первой личной консоли в детстве. Сегодня это дорогой сувенир, достойный алтарь в его комнате, готовый к игре. Большая комната отражает стереотипные черты геймера: естественный свет проникает через два узких подвальных окна. Под ними стол с двумя мониторами и игровой ПК с подсвеченными вентиляторами служат полем битвы. Постеры игр оживляют стены, приведенные в жизнь светодиодной лентой. ОLED-телевизор с уютным диваном перед ним становится центром комнаты. "Игра на консоли всегда была социальным событием с друзьями для меня", признается он. Друзья назначали встречи, смотрели друг за другом, играя, или сотрудничали с двумя контроллерами. Квинтэссенция многопользовательского опыта.

Он начал задумываться о тонкостях структуры игры и очаровании, которое удерживает игроков с раннего возраста. Технологические достижения - это только часть головоломки; нарратив не менее важен. Те, кто знаком с пиксельными играми 90-х, знают: если нарратив захватывающий, графика визуализируется в воображении игрока.

Трудный экзамен

Для него, изучение дизайна игр стало возможным благодаря переезду его матери из маленького городка возле Висбадена в Гамбург. Несмотря на то, что школа искусств HTK взимает плату за обучение, в нее нельзя попасть без успешной сдачи вступительного экзамена. "Нам нужно было разработать игрового персонажа и нарисовать его в трех разных позах, преобразовать простую игру 'Flappy Birds' в новую игру и создать реплику знаменитого 'Candy Crush'," вспоминает Джулиан.

Искусство может его очаровывать, но он не особенно искусен в рисовании или иллюстрации, говорит Картер. Он очарован созданием историй и, в частности, созданием сред - уровней игры, по которым позже будет перемещаться игрок. Позже в своей карьере он будет создавать виртуальный мир игры в качестве дизайнера уровней, используя графику художника и звуковые эффекты и музыку звукового дизайнера, а визуальные эффекты завершают финальные штрихи.

«Как работают сессии Jam-разработчиков игр»

Это разделение ролей уже практикуется в исследованиях. Регулярно формируются группы студентов, которым поручается разработать игру в течение недели - от первоначальной концепции до графики и звука до играбельной версии. Это может произойти только сpecializations, объясняет Картер.

У каждого есть своя нишевая способность, и сотрудничество имеет решающее значение. В первые два часа должна быть установлена основная концепция игры: о чем она? Какой у нее цель? Как она будет представлена, и что реально в таком временном диапазоне? Ограничение себя - это важный навык. Затем назначаются обязанности. "Это всегда напряженные недели, и почти не остается времени для устранения ошибок - исправления ошибок - позже", говорит Джулиан Картер. В конце концов, было бы стыдно, если бы игра сломалась во время презентации работы.

«Игровые - это мужчины? Это было когда-то!»

Широко распространенное мнение о том, что эти "джемы" в основном посещают бледнолицые мужчины-нерды, вводит в заблуждение. Половина из них - женщины, и никто не бледен. Там есть разнообразные люди, все, что можно себе представить, восторгается 22-летний. И женщины, и мужчины имеют свои сильные и слабые стороны. Женщины могут преуспевать в рассказывании историй и рисовании, а мужчины - в программировании. Но эти границы текучи, говорит Картер. То, что они разделяют, - это страсть к видеоиграм. Изучайте дизайн игр без страсти к видеоиграм, и успех останется недостижимой мечтой.

Гендерное равенство также очевидно в составе игроков. Согласно опросам ассоциации "GAME", 48% игроков в Германии - женщины. Это значительный сегмент, поскольку примерно половина всех немцев играет регулярно, независимо от консоли, игрового ПК или смартфона. Все более популярные мобильные игры на смартфонах стали новыми источниками дохода для компаний-разработчиков.

Низкие затраты на разработку сочетаются с огромной целевой аудиторией и оптимальной платформой для распространения в магазинах производителей оборудования, подобных Google Play Store. Хорошим примером является Candy Crush: эта простая игра заключается в удалении виртуальных сладостей в определенном порядке. Изначально это была бесплатная игра для веб-браузера двенадцать лет назад, затем она стала популярной на Facebook, и в конечном итоге стала хитом как приложение для Android и iOS в соответствующих магазинах приложений. Сейчас она была скачана более 5 миллиардов раз, с примерно 200 миллионами ежемесячных пользователей. Крупные разработчики игр могут только мечтать о таких цифрах. Несмотря на то, что Candy Crush бесплатный, пользователи могут приобретать преимущества в приложении. Благодаря большому количеству игроков, эти небольшие внутриигровые покупки генерируют огромные доходы. Приблизительно 20 миллиардов долларов США в доходе делают Candy Crush, вероятно, одной из самых прибыльных видеоигр на данный момент.

Секрет успеха Candy Crush? Он прост в изучении, сложен в освоении и вознаграждает игрока в нужный момент - это машина, вызывающая выброс дофамина. "Геймификация" также является темой в лекциях, которые посещает Валентино. Как мне направлять игрока, предлагая ему свободу? Когда и чем я должен вознаграждать его? Как мне повышать уровень сложности, не разочаровывая его? И как мне вернуть игрока в игру? Это тонкий баланс, искусство.

Игра в конце семестра

В конце каждого семестра студенты должны продемонстрировать свои знания, разрабатывая игру. Это часто бывает сложно, так как все аспекты должны быть освоены. Однако для своей первой игры "Icentio" Валентино нашел это удивительно легко. "У меня есть слабость к простым side scrollers с прыжками и бегом. Тьма игрового мира, дополненная соответствующей музыкой, создает привлекательную атмосферу", - восторгался он. Профессора были поражены. Игра Валентино не только получила самую высокую оценку, но и получила много положительных отзывов от пользователей. Большинство проектов семестра доступны для загрузки на онлайн-платформе, и запрашивается обратная связь - вкус того, что ждет в будущих работах.

Однако перспективы работы в немецкой игровой индустрии "ухудшились" за последние два года, согласно опросу ассоциации GAME. В то время как в 2022 году примерно половина компаний ожидала положительного развития, сегодня лишь 12 процентов ожидают это; половина даже предсказывает мрачное будущее для отрасли. Тем не менее, рыночные условия должны быть многообещающими. Германия является пятым по величине рынком видеоигр в мире.

Внутриигровые покупки поддерживают индустрию игр

В 2023 году немцы потратили почти 6 миллиардов евро на игры. Однако только 1,1 миллиарда евро пошло на новые титулы. Основной источник дохода - внутриигровые и внутриигровые покупки - эффект Candy Crush. Несколько евро за нового персонажа в бесплатной игре может не казаться много в семейном бюджете, но это может быстро накапливаться. Некоторые банки, такие как Sparkasse, теперь предлагают инструменты для мониторинга расходов на внутриигровые покупки.

Экономически студии игр чувствуют себя обделенными политикой. В сравнении с международным уровнем поддержка Германии цифровых игр лишь средняя, отставая от США, Великобритании, Франции и Канады. Это влияет на количество потенциальных работодателей для недавно обученных дизайнеров игр. В Германии насчитывается около 880 игровых компаний с общим количеством сотрудников 11 800. Франция имеет 1200 разработчиков студий с 32 000 сотрудниками. Канада, с населением менее половины от Германии, имеет 932 компании в игровом секторе с 32 000 сотрудниками. Великобритания нанимает около 74 000 человек в 220 студиях.

Желанная профессия: независимый разработчик игр

На данный момент Валентино не слишком беспокоится об этих вопросах. Он только на втором курсе шести- или семисеместровой программы. Он надеется, что университет поможет с трудоустройством. Гамбург, наряду с Берлином и Франкфуртом, имеет наибольшее количество игровых студий. И если все остальное не сработает, может быть, он присоединится к небольшой группе, разрабатывающей "инди-игры".

Инди-игры относятся к "независимым", что означает, что отдельные лица или небольшие группы разработчиков игр работают независимо от издателя. Инди-сцена приобрела considerable significance в recent years due to its creation of highly innovative games at a lower cost. В отличие от крупных издателей игр, таких как Ubisoft, Electronic Arts или Activision, которые не могут позволить себе слишком рисковать со своими многомиллионными инвестициями в новую игру, креативные группы инди-студий имеют гораздо большую свободу для экспериментов. Игроки любят это, и многие успешные инди-игры позже были приобретены издателями. Самая известная инди-игра - Minecraft.

Валентино тайно мечтает об этом, но это еще два года. Пока он должен завершить свою вторую игру - 3D-игру в третьем лице. Сюжет вдохновлен страшной короткой историей, которую он однажды читал, о девочке, которая пытается сыграть в прятки в большом доме, но обнаруживает, что у нее нет друзей, чтобы играть. Она случайно находит темное магическое заклинание, превращающее демонов в милых плюшевые игрушки. Ее товарищи по игре довольно необычные. Для своей второй игры он получил оценку 1. Минус был за баг, когда плюшевый демон-медведь застревал в горшке с цветами.

Юлиан mentions having a fascination with games that started with the GameCube, his first personal console as a child. Now, his room is filled with video games categorized by console type, including a section for PlayStation games.

В процессе разработки игры важны разные роли, такие как написание истории, музыка и звуковые эффекты, художественное оформление, анимация, игровые механики и программирование. Юлиан, как дизайнер уровней, работает с графикой, созданной художественным дизайнером, звуковыми эффектами и музыкой, созданными звуковым дизайнером, и визуальными эффектами. Он объясняет, как каждый студент в Академии HTK имеет свою нишу, и сотрудничество является ключевым для разработки игры в течение недели.

Читайте также: