- "Опыт разочарования": ФК "Ханса" снова потерпел поражение в Кельне

ФК Ганза Росток пережила еще одно разочаровывающее поражение в спорте. Команда, пониженная во второй дивизион, потерпела поражение со счетом 0:3 (0:1) против "Виктории Кёльна" в матче в пятницу вечером, продлив свою серию без побед до четырех матчей в третьей лиге и оставив их в опасной зоне вылета.

"Это настоящий кошмар. Мы провалились в четвертый раз в третьей лиге", - сказал капитан "Ханзы" Франц Панне на MagentaSport. "Это не тот уровень, к которому мы привыкли. Я глубоко извиняюсь перед нашими болельщиками. Это чертовски жестоко!"

Лекс Тайгер Лобингер забил первый гол "Кёльна" в 8-й минуте, воспользовавшись серьезной ошибкой обороны Росток. Бывший игрок "Оснабрюка" удвоил преимущество "Кёльна" в 65-й минуте, воспользовавшись еще одной ошибкой обороны Росток. Через три минуты Серхат Семих Гюлер, бывший игрок "Ханзы", забил третий гол, снова воспользовавшись дорогой ошибкой (68).

Как и в предыдущие недели, Росток продемонстрировала решительную, но неудачную игру. Новый нападающий Альбин Бериша ударил в перекладину в 23-й минуте. Во второй половине матча Росток сама себе навредила своими оборонительными ошибками.

Несмотря на трудности, ФК Ганза Росток планировала отправиться в Кёльн на свой следующий матч. К сожалению, плохая форма защиты команды продолжилась, и "Кёльн" снова воспользовался их ошибками во время матча.

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