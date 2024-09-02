- Опыт работы с веревками: понимание мотивации

Напряжение запястий и прочность ладоней - это распространенные проблемы для участников соревнований по перетягиванию каната: Начиная с четверга, в Маннхайме пройдут мировые чемпионаты по перетягиванию каната, в которых примут участие 25 стран со всего мира. Каждая команда состоит из восьми человек, тянущих за веревку - цель состоит в том, чтобы потянуть противоположную команду на четыре метра за линию.

"Все сводится к чистой силе и стойкости, но стратегия играет значительную роль в спортивных состязаниях", - прокомментировал Корсин Вёнер, спортивный директор Немецкой ассоциации силовых упражнений и перетягивания каната. В этой ассоциации насчитывается 25 клубов по перетягиванию каната, большинство из которых находятся в южной Германии. Примерно 2000-2500 энтузиастов перетягивания каната, около 20% из которых женщины.

Тереза Швеглер из Гёппингена занимается этим видом спорта уже 13 лет. "Перетягивание каната часто воспринимается как занятие для полных, мускулистых мужчин, тянущих за веревку, но для нас это всегда было источником вдохновения, чтобы показать, что это спорт, в котором могут участвовать и женщины", - сказала 27-летняя Швеглер. Это вид спорта, который задействует все мышцы, и в котором нужно приложить много усилий, чтобы perfection технику.

Цель состоит в том, чтобы идти назад в унисон

"Каждая команда разрабатывает свою технику, но важно поддерживать веревку на определенной высоте". Важна синхронность - все должны делать одинаковый шаг, прикладывать одинаковое давление ногой. "Мы должны двигать одной ногой и прикладывать одинаковую силу на протяжении всего времени, чтобы это сработало - это то, что меня привлекает, потому что восемь женщин на веревке выполняют одно и то же действие".

Атлеты тренируются круглый год, как отметил Вёнер. Зимой это в основном силовые тренировки в тренажерном зале. Перед чемпионатом мира они больше сосредоточены на веревке. "Так что летом мы стоим на веревке три или четыре раза в неделю, но также занимаемся дополнительными силовыми тренировками". Они тянут без перчаток. Твердость ладоней неизбежна, сказал Вёнер, и запястья тоже со временем сдаются.

Понимание земли имеет решающее значение

Для 18-летнего Бена Цюрна из Кирхцартена возле Фрайбурга самый значимый аспект его увлечения этим видом спорта - командная работа, совместные поездки и участие в турнирах. Для него понимание земли является ключевым фактором успеха. "На мягкой земле нужно сохранять равновесие, на твердой земле нужно быть быстрым и сильным". Всегда нужно приспосабливаться. И: "Просто нужно быть сильнее - и физически, и ментально".

По словам Вёнера, немцы входят в число лучших команд. Например, в прошлом году команда U23 стала чемпионом мира в Швейцарии. Чемпионат мира в Маннхайме продлится до воскресенья, 8 сентября.

Женщины часто бросают вызов традиционным стереотипам в перетягивании каната, как показывает значительное количество женщин-энтузиасток перетягивания каната, составляющее около 20% от общей численности примерно 2000-2500 энтузиастов.

Тереза Швеглер, примерная женщина в этом виде спорта, бросила вызов стереотипу, что перетягивание каната - это занятие только для полных, мускулистых мужчин, занимаясь им в течение 13 лет и выступая за его включение как вида спорта для женщин.

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