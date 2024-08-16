- Опыт путешественников, оказавшихся на берегу моря, приземляется в аэропорту Пальмы

Меньший из Балеарских островов Менорка сильно пострадал от сильных погодных возмущений. В частности, в центре острова, в муниципалитете Эс-Меркадал, дома, дороги и сельскохозяйственные угодья оказались под водой, как сообщает газета "Ультима Хора".

За несколько часов в четверг там выпало более 200 литров осадков на квадратный метр. В некоторых случаях люди были вынуждены спасаться на крышах своих затопленных домов.

Полиция распространила видео, на котором показано, как несколько человек и их питомцы эвакуируются с плоской крыши вертолетом. В городе Альайор автомобили уносило потоком воды. К счастью, жертв удалось избежать благодаря многочисленным предупреждениям о погодном явлении.

Майорка относительно не пострадала

Крупнейший из Балеарских островов Майорка пострадала от погодных возмущений меньше, чем ожидалось.here также были сильные дожди, что привело к временному затоплению улиц, например, в городе Сольер на северо-западе острова. Однако самый высокий уровень тревоги, объявленный национальной метеорологической службой Aemet, был быстро снят.

Это не принесло облегчения многим вернувшимся путешественникам в аэропорту Пальмы. Из-за погодных возмущений, которые обрушились на Балеары в среду и четверг, было отменено много рейсов - 40 только в среду.

Некоторые путешественники остались застрявшими в аэропорту и провели ночь на полу, как сообщают немецкоязычные островные газеты "Мальорка Цайтунг" и "Мальорка-Магазин".

Например, семья из пяти человек с младенцем из Оберхаузена была проинформирована авиакомпанией Eurowings, что они смогут вернуться в Германию только в понедельник вечером, как сообщает "Мальорка Цайтунг". И не в Дюссельдорф, как запланировано, а в Берлин, а оттуда - на стыковочный рейс в конечный пункт назначения Дюссельдорф. Подобные истории также сообщают путешественники других авиакомпаний.

Дополнительные рейсы не могут удовлетворить спрос на возвращение

Авиакомпания Eurowings выразила сожаление по поводу неудобств путешественников и делала все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров домой. Из-за грозового фронта над Балеарами во вторник и среду пришлось отменить многие рейсы, сообщила компания.

Хотя были организованы 15 дополнительных рейсов с и на Майорку, этого все равно не хватило, чтобы удовлетворить весь спрос на возвращение, учитывая, что в этот уик-энд также заканчивались летние каникулы в Северном Рейне-Вестфалии.

В Эс-Меркадале спасательные операции проводились вертолетами,派遣给警方. Несмотря на погодные возмущения, многие путешественники все еще оставались в аэропорту Пальмы, надеясь на рейсы вертолетов на материк.

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