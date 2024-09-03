Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПрыжок в длину

Опыт Паралимпийского дня в Париже предполагает:

На стадионе «Стад де Франс» запланированы примечательные спортивные достижения Германии. Высокая ожидаемость дополнительных медалей в конкурном показе moltes и циклоспорте.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Основным претендентом на золотую медаль является знаменитый немецкий прыгун в длину Марк Рехм.
Основным претендентом на золотую медаль является знаменитый немецкий прыгун в длину Марк Рехм.

- Опыт Паралимпийского дня в Париже предполагает:

Цели Паралимпийцев и Выдающиеся Достижения

Атлет Маркус Ремх стремится к четвертому золотому прыжку в длину на Паралимпийских играх в Париже 2024 года. Велосипедисты планируют свои следующие потенциальные победы в регионе Парижа. Всадница на выездке Регине Миспелкамimpinвлекает внимание в Версале.

Спортсмены дня на Паралимпиаде

10:00: Регине Миспелкампинт стремится завоевать медаль в Версале после того, как завоевала бронзу три года назад.

10:03: Андреа Зейен-Гайлс стремится повторить свой успех на Паралимпийских играх 2021 года в индивидуальной гонке на время, которая пройдет на велотреке в Клиши-су-Буа.

20:29: Прыгун в длину с протезом Маркус Ремх считается фаворитом на золотую медаль. Известный как паралимпийский гигант, Ремх остается непобежденным с 2012, 2016 и 2021 годов.

Охват соревнований

ARD будет транслировать прямые трансляции с 11:15 до 15:00 и с 20:15 до 22:15. Кроме того, несколько соревнований будут доступны для индивидуального просмотра на sportschau.de и zdf.de/sport.

Соревнования по прыжкам в длину в Париже 2024 года - это место, где Маркус Ремх стремится завоевать свой четвертый золотой паралимпийский прыжок. С его непобедимой серией с 2012, 2016 и 2021 годов, Ремх широко признан паралимпийским гигантом в прыжках в длину.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Игрок Детройт Лайонз Амон-Ра Сент-Браун получает наибольшее признание среди немецких профессионалов...
Спорт

Фанаты должны знать о новом сезоне НФЛ: сведения о звездах, популярных шоу и интерактивных играх

Начало последней кампании НФЛ - примерно через семь месяцев после Суперкубка. Важные подробности о фаворитах, телевещании и участии Тейлор Свифт.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно