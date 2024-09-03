- Опыт Паралимпийского дня в Париже предполагает:

Цели Паралимпийцев и Выдающиеся Достижения

Атлет Маркус Ремх стремится к четвертому золотому прыжку в длину на Паралимпийских играх в Париже 2024 года. Велосипедисты планируют свои следующие потенциальные победы в регионе Парижа. Всадница на выездке Регине Миспелкамimpinвлекает внимание в Версале.

Спортсмены дня на Паралимпиаде

10:00: Регине Миспелкампинт стремится завоевать медаль в Версале после того, как завоевала бронзу три года назад.

10:03: Андреа Зейен-Гайлс стремится повторить свой успех на Паралимпийских играх 2021 года в индивидуальной гонке на время, которая пройдет на велотреке в Клиши-су-Буа.

20:29: Прыгун в длину с протезом Маркус Ремх считается фаворитом на золотую медаль. Известный как паралимпийский гигант, Ремх остается непобежденным с 2012, 2016 и 2021 годов.

Охват соревнований

ARD будет транслировать прямые трансляции с 11:15 до 15:00 и с 20:15 до 22:15. Кроме того, несколько соревнований будут доступны для индивидуального просмотра на sportschau.de и zdf.de/sport.

Соревнования по прыжкам в длину в Париже 2024 года - это место, где Маркус Ремх стремится завоевать свой четвертый золотой паралимпийский прыжок. С его непобедимой серией с 2012, 2016 и 2021 годов, Ремх широко признан паралимпийским гигантом в прыжках в длину.

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