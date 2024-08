Опыт испытаний как никогда прежде в принятии роли мистера Софти

В давние времена, более 2000 грузовиков Мистера Софти работали в 38 штатах во время расцвета компании в 1960-х годах. Сейчас осталось всего около 630 грузовиков, разъезжающих по городам и паркам в 21 штате.

Конкуренция и растущие затраты затрудняют продажи. Казалось бы, неожиданные факторы, такие как рост температуры, также отрицательно влияют на бизнес. Кроме того, более широкие социальные тенденции, такие как уменьшение размера американских семей и технический прогресс, также играют свою роль.

Мик Конуэй, вице-президент Мистера Софти и grandson основателя компании, сказал это CNN из офиса компании в Раннемеде, Нью-Джерси. "Конкуренция гораздо больше, особенно в Нью-Йорке, чем была в 1980-х и 1990-х годах", - сказал Конуэй. "Мороженое стало более популярным - больше магазинов присоединяются к мороженому. Кажется, все немного входят на рынок".

Грузовики Мистера Софти существуют с 1954 года, когда братья Джеймс и Уильям Конуэй основали бизнес в Филадельфии. Рекламное агентство разработало знаменитый джингл для радиорекламы компании, который помог превратить компанию в крупнейшего франчайзера мороженых грузовиков в Соединенных Штатах.

Хотя джингл определенно способствовал успеху Мистера Софти, Уильям Конуэй объяснил в интервью, что настоящий ключ заключался в мороженом на основе мягкого мороженого. Не потому, что клиентам нравилось - хотя они и любили - а потому, что это было более выгодно для бизнеса.

"Мы обнаружили, что есть спрос на мягкое мороженое", - сказал Уильям Конуэй в интервью 1991 года. "Мы продавали мягкое мороженое, потому что его легче подавать, и нам нужно было достаточное количество, чтобы гарантировать устойчивость бизнеса. Местное молочное предприятие разработало рецепт, друг нарисовал наш знак 'conehead', а я придумал название, по шесть букв в каждом слове".

Однако некоторые франчайзи Мистера Софти начинают сомневаться в долговечности своих бизнесов.

От премиальных сортов до соперничества в мороженом

Большинство грузовиков Мистера Софти принадлежат и управляются независимыми франчайзи-деaler, многие из которых являются первыми поколениями иммигрантов и владельцами малого бизнеса. Франчайзи назначаются в определенные районы или зоны, где они могут продавать. В пределах своих назначенных территорий владельцы франшиз определяют цены на мороженое и выбирают лучшие места для продажи.

Карлос Васкес является владельцем франшизы Мистера Софти в центре Нью-Йорка более десяти лет. Он видел в этой отрасли возможность достичь американской мечты о сбережении денег и покупке дома.

Однако назначенные территории не учитывают внешнюю конкуренцию. Гурманские магазины мороженого, гелято и десертные магазины, такие как Van Leeuwen и Oddfellows, появились в районах и торговых центрах по всей стране. И это не только магазины мороженого и грузовики - Shake Shack и другие сети продают больше молочных коктейлей.

Васкес заметил, что все аспекты бизнеса стали дороже с пандемии, в том числе лицензионные сборы, которые он платит компании, поставки мороженого, бензин и техническое обслуживание автомобиля.

Помимо этого, есть продолжающиеся территориальные споры с независимыми грузовиками за лучшие уголки улиц. Мистер Софти успешно судился с начинающими конкурентами за якобы копирование своего дизайна и джингла.

Инфляция в стаканчике

"Мы платим больше за страховку. Полмиллиона долларов. Полис растет", - сказал он. "Техническое обслуживание, если что-то ломается на грузовике. Труд по техническому обслуживанию грузовика дорогой".

Молоко и поставки мороженого также стали дороже. Оптовая инфляция мороженого выросла на 21% с 2020 года, а оптовая инфляция мороженого в стаканчиках выросла на 25% за тот же период.

В результате Васкес был вынужден повысить цены. Стаканчик с ванильным или шоколадным мороженым теперь стоит 5 долларов, что в два раза больше, чем когда он только начинал. Теперь он продает примерно в два раза меньше мороженого, чем раньше.

"Мы не можем контролировать это", - сказал он. "Это часть мира".

Жаркая погода - но не мороженое погода

К удивлению, чрезвычайно высокая температура также влияет на продажи Мистера Софти. Оборудование в грузовике легче ломается в таких условиях, и клиенты остаются внутри.

"Если погода слишком жаркая, это не хорошо для бизнеса. Это странно", - сказал Васкес. "Люди не хотят ходить слишком далеко. Это кремовое и тает, и ты пачкаешься. Нужны дополнительные салфетки".

2024 год был самым жарким летом для более чем 100 американских городов, от Мэна до Калифорнии.

Если сложить количество дней выше 95 градусов в 50 крупнейших американских городах, то этим летом было по крайней мере 1071 таких дней - на 161 больше, чем в среднем за последние десять лет за тот же период.

Даже крупные бренды мороженого страдают от жары.

Прошлым летом компания Unilever, производящая бренды мороженого, такие как Magnum, заявила, что продажи снизились из-за жары, охватившей Европу.

По словам главного финансового директора Unilever Граэма Питкэти, "есть оптимальная температура". Когда становится слишком жарко, люди выбирают холодные напитки вместо мороженого, сказал он.

Сегодняшние семьи, как правило, меньше и оба родителя работают, что приводит к тому, что меньше детей бегают на улице летом, как отметил Конуэй. Средний размер семьи сократился с 3,5 человек до 2,5 человек с 1940 года, согласно Бюро переписи населения США.

"Дети не играют на улице так много, как раньше", - сказал Конуэй.

Фranchisees of Mr. Softee отвечают на эти изменения, продлевая сезон мороженого: начиная ранней весной и продолжая до ноября. Они также ориентируются на частные мероприятия, такие как дни рождения и празднования Дня независимости. Кроме того, Mr. Softee теперь имеет собственное приложение для смартфонов, которое помогает клиентам найти ближайший фургон.

"Mr. Softee - это любимая классика", - поделился Карлос Васкес. "Важно для нас оставаться активными в отрасли".

