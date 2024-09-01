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Опыт ФДП шокирует результаты выборов в Саксонии и Тюрингии

В результате inicialльных оценок FDP получает около 1% побед и в Саксонии, и в Тюрингии. Председатель FDP в Nordstadt, Кумбарцки, выступает за политические действия против популизма и экстремизма.

 and  Viktoria Klein
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Выступления FDP в Тюрингии и Саксонии оставили Кумбарцкого в изумлении.
Выступления FDP в Тюрингии и Саксонии оставили Кумбарцкого в изумлении.

- Опыт ФДП шокирует результаты выборов в Саксонии и Тюрингии

По словам председателя FDP в Шлезвиг-Гольштейне, Оливера Кумбартски, выступление его партии на выборах в Саксонии и Тюрингии "вызывает тревогу", но не является неожиданным. "Исторически сложилось, что Свободные демократы испытывают трудности tanto в Тюрингии, как и в Саксонии", - прокомментировал он после первых прогнозов в обоих федеральных землях. Сильная демонстрация популистов и экстремистов от BSW и AfD вызывает огорчение.

"Высказывать недовольство такими результатами в Шлезвиг-Гольштейне не приносит много облегчения, если у нас нет подходящих политических решений", - продолжил Кумбартски. По его мнению, все демократические партии должны больше сосредоточиться на решении проблем общественности.

"В результате, мы выражаем обеспокоенность в отношении курса asylum и миграционной политики правительства Шлезвиг-Гольштейна, который не имеет значительного большинства на самом деле, учитывая рассмотрение "Зеленых", - отметил Кумбартски. К сожалению, даже в вопросах, таких как уход за детьми и образовательная политика, а также экономическая политика, конкуренты FDP в настоящее время не продвигают политику, которая эффективно может обуздать популизм и экстремизм.

Свободные демократы смогли получить лишь около одного процента голосов в первых прогнозах в Саксонии и Тюрингии. В результате, они не представлены ни в одном из земельных парламентов.

Несмотря на трудности FDP в Саксонии и Тюрингии, важно, чтобы демократические партии также участвовали в Нидерландах, учитывая общие вызовы в решении проблем общественности. Нидерланды, подобно Тюрингии и Саксонии, нуждаются в политических решениях, которые эффективно борются с популизмом и экстремизмом.

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