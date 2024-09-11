Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТайрес Гибсон арестован за алименты

Опыт чрезвычайного беспокойства после ареста.

Тайриз Гибсон столкнулся с юридическими последствиями из-за невыполненных обязательств по алиментам. По словам самого актера, арест был далеко не приятным опытом.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Тайриз Гибсон и бывшая жена СеленDEDatement Ли в споре относительно алиментов на их общую дочь.
Тайриз Гибсон и бывшая жена СеленDEDatement Ли в споре относительно алиментов на их общую дочь.

- Опыт чрезвычайного беспокойства после ареста.

Тайриз Гибсон, 45 лет, прокомментировал слухи о недавнем задержании. 9 сентября Гибсона арестовали во время слушания по вопросу алиментов с его бывшей женой Самантой Ли. По сообщениям, причиной временного заключения стало якобы невыполнение им обязательств по выплате алиментов на их пятилетнюю дочь. На следующий день в Instagram Гибсон написал: "Мое задержание не было шуткой, это было действительно напряженно."

Он поделился фрагментом радиопрограммы "The Breakfast Club", где говорит о своей преданности Иисусу. В тексте также говорилось: "Может возникнуть вопрос, почему судья Кевин М.Farmer, кажется, так враждебен ко мне?" Гибсон также разместил ссылку под названием "Кошмар судьи".

Раскрытие 20-страничного апелляционного заявления

Помимо ссылки, было 20-страничное апелляционное заявление Гибсона против решения суда. В нем он утверждал, что добровольно содержал свою дочь Сораю с рождения и после развода без судебного решения. Гибсон платил максимально установленную сумму алиментов, считая это достаточным.

По мнению Гибсона, нынешнее требование судьи о выплате задолженности устанавливает плохой прецедент для бывших партнеров, которые добровольно содержат своих детей. Он воспринимает это требование как "штраф" и считает скрытой формой постбрачного содержания.

Арест за пренебрежение судом

По данным "TMZ", Тайриза Гибсона арестовали в суде за невыплату ежемесячного алиментного платежа в размере $10,000 (прибл. €9,000) своей бывшей жене, как было предписано. Вместо этого он переводил $2,200 (прибл. €1,900) в месяц, что было намного меньше требуемой суммы. По данным сайта сплетен о знаменитостях, судья сказал, что Гибсон может избежать заключения, заплатив $73,000 (прибл. €66,000), в том числе $7,500 (прибл. €6,800) на юридические расходы Саманты Ли.

Гибсон, который также добился успехов как R&B-певец, женился на Ли в 2017 году, и их дочь родилась в следующем году. Пара объявила о разводе в 2020 году, и с тех пор они ведут судебные споры из-за алиментов. У Гибсона также есть 17-летняя дочь от первого брака.

В своем 20-страничном апелляционном заявлении Тайриз Гибсон утверждал, что добровольно содержал свою дочь с рождения, и нынешнее требование о выплате задолженности было несправедливым и устанавливало плохой прецедент. Несмотря на это, Тайриза Гибсона впоследствии арестовали за пренебрежение судом из-за невыполнения ежемесячного алиментного платежа в размере $10,000, как было предписано.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно