- Опыт чрезвычайного беспокойства после ареста.

Тайриз Гибсон, 45 лет, прокомментировал слухи о недавнем задержании. 9 сентября Гибсона арестовали во время слушания по вопросу алиментов с его бывшей женой Самантой Ли. По сообщениям, причиной временного заключения стало якобы невыполнение им обязательств по выплате алиментов на их пятилетнюю дочь. На следующий день в Instagram Гибсон написал: "Мое задержание не было шуткой, это было действительно напряженно."

Он поделился фрагментом радиопрограммы "The Breakfast Club", где говорит о своей преданности Иисусу. В тексте также говорилось: "Может возникнуть вопрос, почему судья Кевин М.Farmer, кажется, так враждебен ко мне?" Гибсон также разместил ссылку под названием "Кошмар судьи".

Раскрытие 20-страничного апелляционного заявления

Помимо ссылки, было 20-страничное апелляционное заявление Гибсона против решения суда. В нем он утверждал, что добровольно содержал свою дочь Сораю с рождения и после развода без судебного решения. Гибсон платил максимально установленную сумму алиментов, считая это достаточным.

По мнению Гибсона, нынешнее требование судьи о выплате задолженности устанавливает плохой прецедент для бывших партнеров, которые добровольно содержат своих детей. Он воспринимает это требование как "штраф" и считает скрытой формой постбрачного содержания.

Арест за пренебрежение судом

По данным "TMZ", Тайриза Гибсона арестовали в суде за невыплату ежемесячного алиментного платежа в размере $10,000 (прибл. €9,000) своей бывшей жене, как было предписано. Вместо этого он переводил $2,200 (прибл. €1,900) в месяц, что было намного меньше требуемой суммы. По данным сайта сплетен о знаменитостях, судья сказал, что Гибсон может избежать заключения, заплатив $73,000 (прибл. €66,000), в том числе $7,500 (прибл. €6,800) на юридические расходы Саманты Ли.

Гибсон, который также добился успехов как R&B-певец, женился на Ли в 2017 году, и их дочь родилась в следующем году. Пара объявила о разводе в 2020 году, и с тех пор они ведут судебные споры из-за алиментов. У Гибсона также есть 17-летняя дочь от первого брака.

В своем 20-страничном апелляционном заявлении Тайриз Гибсон утверждал, что добровольно содержал свою дочь с рождения, и нынешнее требование о выплате задолженности было несправедливым и устанавливало плохой прецедент. Несмотря на это, Тайриза Гибсона впоследствии арестовали за пренебрежение судом из-за невыполнения ежемесячного алиментного платежа в размере $10,000, как было предписано.

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