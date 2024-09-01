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СпортНовостиКачество воды

Опубликовано отложение соревнований по триатлону Паралимпийских игр

В Париже произошли сильственные дожди, что привело к ухудшению качества воды. В результате запланированные триатлонные соревнования были отложены.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Плохое качество воды вызывает задержку в проведении триатлонов.
Плохое качество воды вызывает задержку в проведении триатлонов.

- Опубликовано отложение соревнований по триатлону Паралимпийских игр

Отложенный триатлон на Паралимпийских играх в Париже из-за плохих условий в Сене. Плавание небезопасно из-за плохого качества воды. Соревнование перенесено на следующий день.

Ситуация остается неясной, сможет ли триатлон состояться в понедельник, так как продолжаются проверки качества воды. Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия привели к всплеску бактериального роста в Сене. Изначальный график на понедельник был скорректирован из-за прогноза погоды.

Повторные тесты показали снижение качества воды в Сене, делая ее непригодной для плавания на мосту Александра III, изначально запланированном как место соревнований. Установленные стандарты были превышены. Аналогичные инциденты привели к отсрочке триатлонов на Олимпийских играх из-за плохого качества воды.

Продолжающиеся сильные дожди и неблагоприятные погодные условия существенно способствовали всплеску бактериального роста в Сене, отрицательно сказавшись на качестве ее воды. В результате, проверки качества воды остаются критически важными для определения, сможет ли паралимпийский триатлон состояться в понедельник.

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