- Опубликовано отложение соревнований по триатлону Паралимпийских игр

Отложенный триатлон на Паралимпийских играх в Париже из-за плохих условий в Сене. Плавание небезопасно из-за плохого качества воды. Соревнование перенесено на следующий день.

Ситуация остается неясной, сможет ли триатлон состояться в понедельник, так как продолжаются проверки качества воды. Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия привели к всплеску бактериального роста в Сене. Изначальный график на понедельник был скорректирован из-за прогноза погоды.

Повторные тесты показали снижение качества воды в Сене, делая ее непригодной для плавания на мосту Александра III, изначально запланированном как место соревнований. Установленные стандарты были превышены. Аналогичные инциденты привели к отсрочке триатлонов на Олимпийских играх из-за плохого качества воды.

Продолжающиеся сильные дожди и неблагоприятные погодные условия существенно способствовали всплеску бактериального роста в Сене, отрицательно сказавшись на качестве ее воды. В результате, проверки качества воды остаются критически важными для определения, сможет ли паралимпийский триатлон состояться в понедельник.

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