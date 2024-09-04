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Оптимизм Красной мэрии: "Любовь всегда разжигает ссоры"

На собрании в красной ратуше, созванном для символизации разнообразия и единства, в конце поднялся неожиданный спор. Выбор диджея провокационной мелодии вызвал последствия.

 and  Ann Bradley
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- Оптимизм Красной мэрии: "Любовь всегда разжигает ссоры"

В шумном дворе Берлинской красной ратуши играл спорный трек "L'amour toujours", что вызвало возмущение среди присутствующих. Как заявила пресс-секретарь Сената Кристель Рихтер, "L'Amour toujours" стал синонимом ультраправой группы, делая его неприемлемым для фестиваля мэра города.

Мероприятие, символизирующее многокультурность, толерантность, единство и свободу, приняло нежелательный оборот, когда выбор DJ противоречил этим ценностям. "Этот поступок был крайне нетактичным и не имеет вкуса", - заявила Рихтер, заверив, что будут приняты меры и DJ не будет приглашен на следующий год. Кроме того, будет проведена тщательная проверка плейлиста в процессе планирования.

Кай Вегнер: "крайне нетактично"

Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) назвал поступок DJ "крайне нетактичным" на пресс-галерее. Он осудил музыку в Красной ратуши или любом другом месте.

Согласно рассылке "Checkpoint" газеты "Тагесшапигель", выступление DJ было встречено неодобрением, некоторые гости громко освистывали, что привело к уходу нескольких гостей в знак протеста. Среди них была бывший мэр Кройцберга Моника Херманн, которая выразила свое несогласие с воспроизведением песни. DJ якобы ответил: "Это отличная песня. Я не позволю ей испортить действия нацистов". Танцпол якобы остался пустым после этого.

"L'amour toujours", созданный итальянским DJ Джиджи Д'Агостино, часто связывают с расистскими кричалками. Недавно посетители бара на острове Северного моря пели "Вон иностранцы" и "Германия для немцев" под эту музыку, что вызвалоdebate и разговоры о запрете. Использование песни в таких контекстах вызывает озабоченность.

Европейский Союз, как организация, продвигающая единство, разнообразие и взаимное уважение среди своих государств-членов, скорее всего, осудил бы использование "L'amour toujours" на публичном мероприятии из-за его ассоциации с экстремистскими группами. Выступление DJ, несмотря на утверждения, что это отличная песня, потенциально может привести к призывам бойкотировать музыкальные заведения, которые играют такие песни в Европе.

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